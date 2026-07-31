Όμιλος ALTEX: Ισχυρή ανάπτυξη και υψηλές οικονομικές επιδόσεις το 2025

Κύκλος εργασιών 45,74 εκατ. ευρώ, με επενδύσεις σε ανάπτυξη, τεχνολογία και καινοτομία.

Ο Όμιλος ALTEX A.E., στον οποίο ανήκει το fashion brand Funky Buddha, ολοκλήρωσε το 2025 με θετικά οικονομικά αποτελέσματα, ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και σημαντικές επενδύσεις που ενίσχυσαν το αποτύπωμά του τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Η προηγούμενη χρονιά αποτέλεσε μια περίοδο σημαντικής προόδου, με στρατηγικές προτεραιότητες την καινοτομία και την ανάπτυξη. Ο Όμιλος κατέγραψε ιστορικά υψηλό επίπεδο κύκλου εργασιών, ύψους 45,74 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,2% σε σχέση με το 2024. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 62,6%, το περιθώριο EBITDA στο 19,6%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,98 εκατ. ευρώ.

Η εμπορική δραστηριότητα του δικτύου φυσικής λιανικής διαμορφώθηκε σε 34,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με την αύξηση να προέρχεται κυρίως από την επέκταση του δικτύου και τη σταδιακή ωρίμανση των νεότερων καταστημάτων. Αντίστοιχα, το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Funky Buddha, funky-buddha.gr, κατέγραψε πωλήσεις περίπου 3,44 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του ψηφιακού καναλιού.

Σε επίπεδο επέκτασης του εγχώριου δικτύου, ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά το δίκτυο λιανικής με το άνοιγμα νέων καταστημάτων σε στρατηγικά σημεία, όπως ο Πειραιάς, το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη και το Περιστέρι, ενώ πραγματοποίησε ανακαίνιση του καταστήματος Funky Buddha στην Κηφισιά και του flagship καταστήματος στην οδό Ερμού. Το ανανεωμένο flagship κατάστημα της Ερμού αποτυπώνει τη δέσμευση της Funky Buddha για τη δημιουργία μιας αναβαθμισμένης εμπειρίας αγορών, μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων προβολής προϊόντων και καινοτόμων ψηφιακών λύσεων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η μεγάλη γωνιακή LED οθόνη υψηλής ευκρίνειας, που αποτελεί το εντυπωσιακό digital landmark του καταστήματος, καθώς και η υπηρεσία «Funky Buddha Assist Me».

Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου omnichannel μοντέλου λειτουργίας, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυσητης λειτουργικής αποδοτικότητας. Η αξιοποίηση τεχνολογιών RFID, η ενίσχυση των υπηρεσιών Click & Collect και η διασύνδεση φυσικού και ηλεκτρονικού εμπορίου συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία μιας πιο ευέλικτης και εξατομικευμένης αγοραστικής εμπειρίας.

Σε ό,τι αφορά το δίκτυο franchise, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 9,3 εκατ. ευρώ το 2025. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της εγχώριας χονδρικής, όπου ο Όμιλος διατηρεί περισσότερους από 200 πελάτες, άγγιξε τα 6,5 εκατ. ευρώ. Και οι δύο δραστηριότητες σημείωσαν αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη στην ενίσχυση των συνεργασιών με στρατηγικούς πελάτες και την προσθήκη νέων συνεργατών στο δίκτυο.

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά εξωστρέφειας για τον Όμιλο, με το brand της Funky Buddha να έχει παρουσία με νέα σημεία σε Κύπρο, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία και Νότια Αφρική. Η διεύρυνση του δικτύου ενίσχυσε σημαντικά την αναγνωρισιμότητα της μάρκας σε αγορές στρατηγικού ενδιαφέροντος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω εμπορική ανάπτυξη και ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας του Ομίλου τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η προσήλωση του Ομίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη αποτυπώθηκε στη δημοσίευση της δεύτερης Έκθεσης Βιωσιμότητας, καθώς και στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη διαφάνεια, την κυκλική οικονομία και την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο των φυσικών καταστημάτων, με την ενσωμάτωση των GREEN ERA recycling drop points, όπου οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η χρονιά συνοδεύτηκε επίσης από σημαντικές διακρίσεις, με την εταιρεία να λαμβάνει για πρώτη φορά την πιστοποίηση Great Place to Work.

Για το 2026, ο Όμιλος ALTEX συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού του πλάνου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων του, τη διεύρυνση της παρουσίας του στον κλάδο της μόδας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα τη συνεργασία της με το γερμανικό brand Tom Tailor για την ανάπτυξη της μάρκας στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο και τη δυναμική της.