Η BoJ διατηρεί τα επιτόκια στο 1% αλλά προειδοποιεί για άνοδο του πληθωρισμού

Η Boj διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 1%, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο δομικός πληθωρισμός ενδέχεται να ξεπεράσει τον στόχο του 2%.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 1%, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο δομικός πληθωρισμός ενδέχεται να ξεπεράσει τον στόχο του 2%. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 8-1, καθώς το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Hajime Takata τάχθηκε υπέρ αύξησης των επιτοκίων στο 1,25%.

Στις νέες της εκτιμήσεις, η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να επιταχυνθεί σε επίπεδα «σαφώς πάνω» από το 2% από το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026. Ως βασικούς παράγοντες ανέφερε τη μετακύλιση των αυξήσεων των μισθών στις τιμές πώλησης, την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου και την πρόσφατη υποτίμηση του γεν. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει προς το 2%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν.

Τον Ιούλιο, ο δομικός πληθωρισμός στην Ιαπωνία διαμορφώθηκε στο 1,6%, παραμένοντας κάτω από το όριο του 2% για το μεγαλύτερο μέρος του 2026. Η απόφαση της BOJ συνέπεσε με πληροφορίες ότι οι ιαπωνικές αρχές πραγματοποίησαν έναν «έλεγχο επιτοκίων», σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές, μετά την έντονη αποδυνάμωση του γεν. Το ιαπωνικό νόμισμα είχε υποχωρήσει κοντά στις 163 μονάδες έναντι του δολαρίου, πριν ενισχυθεί έως τις 157,96.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές συνεχίζουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο ταχύτερης αύξησης των επιτοκίων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, αξιωματούχοι της Τράπεζας της Ιαπωνίας εμφανίζονται ανοιχτοί σε ταχύτερο ρυθμό σύσφιξης για μία αύξηση κάθε έξι μήνες.

Αν και η BOJ δεν δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των αυξήσεων, υπογράμμισε ότι, καθώς ο υποκείμενος πληθωρισμός πλησιάζει το 2% και οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές, θα συνεχίσει να αυξάνει το βασικό επιτόκιο, ώστε να περιορίσει τον κίνδυνο ο πληθωρισμός να κινηθεί πάνω από τον στόχο και να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια νέα αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, αντί για το συνηθισμένο διάστημα των έξι μηνών.