Αυξήθηκε ο μέσος μισθός σε ένα έτος: Στα €1.485 στις μεγάλες εταιρείες, 1.076 ευρώ στις μικρότερες

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΕΦΚΑ για το 2025 αποκαλύπτουν πως ο μέσος μισθός βελτιώθηκε από τα 1.188,04 ευρώ (μεικτά) στα 1.234,42 ευρώ (μεικτά). Στις μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 10 εργαζόμενων) διαμορφώθηκε στα 1.485 ευρώ.

Αύξηση κατά 3,9% στις κοινές επιχειρήσεις και κατά 16,79% στα οικοδομοτεχνικά έργα σημείωσε ο μέσος μισθός στην Ελλάδα μέσα σε διάστημα ενός έτους (12/2024 - 12/2025).

Πιο συγκεκριμένα, τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΕΦΚΑ για το 2025 αποκαλύπτουν πως ο μέσος μισθός βελτιώθηκε από τα 1.188,04 ευρώ (μεικτά) στα 1.234,42 ευρώ (μεικτά). Πολύ χαμηλότερη ήταν η αύξηση του μέσου μισθού στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση (0,90%) διαμορφώνοντας τον στα 1.397,97 ευρώ (από 1.385,50 ευρώ).

Εντός του 2025 ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,70% (από 2.521.003 σε 2.563.773), στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 10,89% (από 64.216 σε 71.210) και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,92% (από 2.585.219 σε 2.634.983).

Ο αριθμός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μεταβλήθηκε από 2.034.135 τον Δεκέμβριο του 2024 σε 2.036.982 ασφαλισμένους το Δεκέμβριο του 2025, ενώ με μερική απασχόληση υποχώρησε στους 597.699 ασφαλισμένους (από 652.428). Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 7,03% (από 278.731 σε 298.316). Εξάλλου το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 47,27%, σε 46,86%.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στις μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 10 εργαζόμενων) διαμορφώθηκε στα 1.485 ευρώ, ενώ της μερικής απασχόλησης στα 596 ευρώ. Ο μισθός των γυναικών συνεχίζει να υπολείπεται εκείνου των αντρών κατά 173 ευρώ.

Στις μικρότερες επιχειρήσεις και τα εμπορικά καταστήματα ο μέσος μισθός διαμορφώνεται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα, πλησίον των βασικών αποδοχών. Συγκεκριμένα οι άντρες μισθωτοί πλήρους απασχόλησης αμείβονται με 1.110 ευρώ το μήνα (μεικτά), έναντι 1.036 ευρώ των γυναικών, με τον μέσο μισθό να διαμορφώνεται στα 1.076 ευρώ. Στη μερική απασχόληση ο μισθός των γυναικών (521 ευρώ) ξεπερνά τον αντίστοιχο των αντρών (498 ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί πως το 63,5% των μισθωτών, δηλαδή σχεδόν 2 στους 3, αμείβεται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν 53,7% το 2024 και μόλις 36,3% το 2019, εμφανίζοντας συνολική αύξηση κατά 75%.

Επίσης, σχεδόν 1 στους 4 μισθωτούς (24,29%) αμείβεται σήμερα με μισθό από 1.001 έως 1.200 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση του συγκεκριμένου μισθολογικού κλιμακίου σε σχέση με το 2024 (19,36%) και ιδίως συγκριτικά με το 2019, όταν σε αυτό το κλιμάκιο συγκαταλεγόταν μόλις 1 στους 10 μισθωτούς.

Το ηλικιακό γκρουπ με την μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά εργασίας -μέσα σε ένα έτος- είναι εκείνο των 65+, των εργαζόμενων συνταξιούχων δηλαδή, που επιστρέφει στην εργασία μετά τη σύνταξη για οικονομικούς αλλά και ψυχολογικούς λόγους. Αντίθετα η πιο δυναμική ομάδα των 30-44 ετών σημείωσε μείωση κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εργαζομένων είναι ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, ο κλάδος των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης και ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου.