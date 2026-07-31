Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές μετά τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση την Παρασκευή, με το Brent να υποχωρεί 1,36% στα 85,70 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση την Παρασκευή, αφού η Σαουδική Αραβία πρότεινε τη δημιουργία μιας ναυτικής συμμαχίας για την προστασία βασικών εμπορικών διαδρομών, καθώς πλοία δέχονται επιθέσεις από το Ιράν και τους συμμάχους του στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, καταγράφουν απώλειες 1,36% στα 85,70 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate υποχωρούν 1,75% και διαμορφώνονται στα 82,13 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent βρίσκεται σε τροχιά να καταγράψει άνοδο 21% μέχρι στιγμής αυτό το μήνα, ενώ το WTI 18%, διακόπτοντας τη σειρά δύο συνεχόμενων μηνών πτώσης και για τα δύο δείκτες αναφοράς.

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι περισσότερες από 40 χώρες συμμετείχαν σε συνάντηση για να συζητήσουν την «ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής άμυνας και την ενοποίηση των προσπαθειών για την προστασία της ασφάλειας των θαλάσσιων διαδρόμων», σύμφωνα με δήλωση που μεταφράστηκε από τα αραβικά.

Η προσπάθεια για τη σύναψη ναυτικής συμμαχίας έρχεται την ώρα που οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθι, της Υεμένης, κήρυξαν την περασμένη εβδομάδα ναυτικό εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας. Το Ιράν έχει επιτεθεί επανειλημμένα σε πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Brent σημείωσε άνοδο σχεδόν 8% την Τετάρτη, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν ένα «έντονο κύμα» επιθέσεων εναντίον του Ιράν αργά την Τετάρτη, ως αντίποινα για τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απείλησε με περαιτέρω κλιμάκωση ως απάντηση.

Εν τω μεταξύ, η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι δύο πλοία χτυπήθηκαν από επίθεση με drone στο λιμάνι της Δαμιέττας στη Μεσόγειο. Η Δαμιέττα αποτελεί κέντρο διακίνησης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε σε «ιστορική συμφωνία», η οποία προβλέπει «τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων» στη Λωρίδα της Γάζας, , όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Δυο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, πως κλείστηκε συμφωνία.