ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ

Η επιδημία Έμπολα που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως.

Η επιδημία Έμπολα που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, καθώς ο ιός εξακολουθεί να μεταδίδεται γρήγορα υπερακοντίζοντας τις προσπάθειες να περιοριστεί η ασθένεια.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει καταγράψει 3.532 κρούσματα μέχρι σήμερα, αριθμός μεγαλύτερος των 3.481 κρουσμάτων που είχαν συνολικά καταγραφεί κατά την επιδημία του ιού το 2018-2020. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων είναι 1.556, ανέφερε το υπουργείο Επικοινωνιών της χώρας της κεντρικής Αφρικής στην πλατφόρμα X.

Μόνο η επιδημία στη Δυτική Αφρική το 2014- 2016 ήταν μεγαλύτερη, με 28.616 κρούσματα και 11.310 θανάτους να έχουν καταγραφεί σε Γουινέα, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ