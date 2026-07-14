Κέρδη στη Wall Street με «πάσα» από ΔΤΚ και τσιπ: Επί τάπητος οι τράπεζες - «Μαύρη Τρίτη» για IBM

Ο Dow Jones πρόσθεσε 0,02% στις 52.508 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,38% στις 7.543 μονάδες και ο Nasdaq κέρδισε 1,01% στις 26.135 μονάδες.

Κέρδη κατέγραψε η Wall Street την Τρίτη, αφού η βελτιωμένη εικόνα από το μέτωπο του πληθωρισμού τον Ιούνιο στις ΗΠΑ τροφοδότησαν ελπίδες ότι η Fed θα μπορούσε να υιοθετήσει μια λιγότερο επιθετική στάση όσον αφορά τα επιτόκια, ενώ τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου των αμερικανικών τραπεζών γεμίζουν με αισιοδοξία τους επενδυτές.

Ο Dow Jones πρόσθεσε 0,02% στις 52.508 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,38% στις 7.543 μονάδες και ο Nasdaq κέρδισε 0,90% στις 26.135 μονάδες. Στο ταμπλό, ισχυρές απώλειες 25,21% κατέγραψε η μετοχή της International Business Machines (ΙΒΜ), μετά την προειδοποίηση ότι τα κέρδη θα είναι χαμηλότερα λόγω της αποδυναμωμένης ζήτησης στις δραστηριότητες λογισμικού και υποδομών στη χειρότερη ημερήσια βουτιά από την κρίση της «Μαύρης Δευτέρας» του 1987.

Οι τίτλων JP Morgan, Wells Fargo και Citi κινήθηκαν ως εξής: +2,5%, -2,71% και -5,29%, ενώ η Goldman Sachs εκτοξεύθηκε 9%. Οι μετοχές ημιαγωγών παρείχαν στήριξη στους δείκτες, καθώς ανέκαμψαν μετά από νέο χθεσινό μαζικό sell off. Η ETF VanEck Semiconductor (SMH) έκανε άλμα 2,5`%, η Applied Materials ισχυροποιήθηκε 3,53% και η Teradyne «πρασίνισε» 3,55%, ενώ οι Lam Research και Micron Technology σκαρφάλωσαν 4,9% και 4,92% αντίστοιχα. Τέλος, η STMicroelectronics αναρριχήθηκε 2,42%.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας του S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,6%, ενώ ο τεχνολογικός κλάδος ηγήθηκε των κερδών με άνοδο 1,5%. Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο ΔΚΤ ανέβασε στροφές 3,5% τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, κάτω από την πρόβλεψη 3,8% των οικονομολόγων. Μετά την έκθεση, οι επενδυτές μείωσαν σημαντικά τις προσδοκίες για βραχυπρόθεσμη σύσφιξη της πολιτικής, με πιθανότητα σχεδόν 15% για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στην επερχόμενη συνεδρίαση της Fed, από 35% πριν από τα στοιχεία.

«Μετά τη σημερινή ανακοίνωση του καλοήθους δομικού πληθωρισμού, φαίνεται λιγότερο πιθανό η FOMC να αυξήσει τα επιτόκια στις επόμενες συνεδριάσεις», υπογράμμισε ο Τζέφρι Ρόουτς, επικεφαλής οικονομολόγος της LPL Financial. «Ωστόσο, ενδέχεται να βρισκόμαστε ακόμη σε ένα σημείο καμπής, δεδομένου του κινδύνου το ενεργειακό σοκ να επεκταθεί σε άλλες κατηγορίες τιμών» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, επέστησε επίσης την προσοχή κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο Κογκρέσο, όπου ορκίστηκε να «κάνει τη δουλειά του» εάν αμφισβητηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το σχόλιο αυτό σηματοδότησε το πιο άμεσο κρας τεστ μέχρι στιγμής σχετικά με το πώς θα αντιδρούσε σε πιθανές πολιτικές πιέσεις τονίζοντας πως η προσοχή του στρέφεται σε νομισματική πολιτική (επιτόκια) και οικονομικά δεδομένα (data).

«Πολλοί άνθρωποι πούλησαν τραπεζικές μετοχές πιστεύοντας ότι τα πράγματα θα αντιστραφούν, ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν και θα μειώσουν τα κέρδη. Δεν φαίνεται πουθενά στον ορίζοντα κάτι τέτοιο», διαπίστωσε ο Τζέιμι Κοξ, διευθύνων σύμβουλος της Harris Financial Group. Οι επενδυτές εξέτασαν τα αποτελέσματα για πρώιμα σημάδια σχετικά με την υγεία των επιχειρηματικών μεγεθών που θα αποδειχθούν καθοριστικά για το φετινό ράλι των μετοχών, το οποίο έχει ανεβάσει τον S&P 500 κατά περίπου 10%.

Οι αγορές βρήκαν επίσης ανακούφιση αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την πρόταση για τέλος 20% για τη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ, λέγοντας αντ' αυτού ότι θα επιδιώξει επενδυτικές συμφωνίες με κράτη του Κόλπου, με αποτέλεσμα το ψαλίδισμα των κερδών του «μαύρου χρυσού». Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ κέρδισαν 23 σεντς στα 78,37 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα futures του Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκαν 65 σεντς στα 83,95 δολάρια.