Rebound 1,5% για χρυσό με ώθηση από τον αμερικανικό πληθωρισμό

Το ασήμι πρόσθεσε 2,2% στα 58,89 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αναρριχήθηκε 1,4% στα 1.629,92 δολάρια και το παλλάδιο ισχυροποιήθηκε 2,4% στα 1.275,73 δολάρια

Αντίδραση με άνοδο άνω του 1,5% την Τρίτη έβγαλε ο χρυσός αφού η αποκλιμάκωση του αμερικανικού πληθωρισμού ενίσχυσε τις ελπίδες ότι η Fed θα υιοθετήσει μια λιγότερο επιθετική στάση όσον αφορά τα επιτόκια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Αυγούστου σημείωσαν άνοδο 1,6% στα 4.069 δολάρια. Το ασήμι στην αγορά σποτ πρόσθεσε 2%, η πλατίνα αναρριχήθηκε 1,6% και το παλλάδιο ισχυροποιήθηκε 4,8. Το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε 0,6%, καθιστώντας τον χρυσό πιο προσιτό για τους άλλους κατόχους νομισμάτων.

«Ο χρυσός καλπάζει υψηλότερα χάρη στον υποτονικό ΔΤΚ, αλλά το πιο σημαντικό, τον δομικό δείκτη να παραμένει αμετάβλητος έναντι 0,2%. Αυτό θα μειώσει απότομα τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων, τουλάχιστον για τις συνεδριάσεις του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου», τόνισε ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανέβασε στροφές 3,5% το δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο, μετά την άνοδο του 4,2% τον Μάιο, ενώ ο «πυρήνας» σε μηνιαία βάση παρέμεινε αμετάβλητος κατά τη διάρκεια του μήνα, μετά το «τσίμπημα» 0,2% τον Μάιο.

Μετά τα στοιχεία, οι traders γύρισαν πλάτη στα στοιχήματά τους ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 28-29 Ιουλίου. Στη συνέχεια, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τα στοιχεία του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) των ΗΠΑ, τα οποία αναμένονται την Τετάρτη.