Βενεζουέλα: Στους 4.734 οι νεκροί από τους σεισμούς - Σχεδόν 17.000 οι τραυματίες

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.734 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, 16.740 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι.

Ξεπέρασαν τους 4.700 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.734 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, 16.740 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι.

Παράλληλα, σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχώρησε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ορίζοντας τον διπλωμάτη Φέλιξ Πλασένσια νέο υπουργό Εξωτερικών, στη θέση του Ιβάν Χιλ.

Ταυτόχρονα, τα υπουργεία Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο. Όπως ανέφερε, επικεφαλής του νέου υπουργείου αναλαμβάνει ο Φέλιξ Πλασένσια, ο οποίος μέχρι πρότινος υπηρετούσε ως πρεσβευτής της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ. Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ μετακινείται στο υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας.