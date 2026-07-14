Ισπανία: Καταδικάστηκε ο αδελφός του Πέδρο Σάντσεθ - Αποκλεισμός από δημόσια αξιώματα για 9 έτη

Ο Νταβίντ Σάντσεθ αρνείται τις κατηγορίες και η γενική εισαγγελία είχε ζητήσει την απαλλαγή του.

Ο Νταβίντ Σάντσεθ, ο αδελφός του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, καταδικάστηκε σε απαγόρευση άσκησης οιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος για εννέα χρόνια, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική δικαιοσύνη, η οποία ωστόσο τον απάλλαξε από τις κατηγορίες περί αθέμιτης άσκησης επιρροής, αδίκημα που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στη φυλακή.

Ο Νταβίντ Σάντσεθ, 52 ετών, κατηγορούνταν ότι χρησιμοποίησε την επιρροή του μεγαλύτερου αδελφού του από το 2016, προτού ο τελευταίος γίνει πρωθυπουργός, προκειμένου να επιτύχει την πρόσληψή του το επόμενο έτος για να απασχοληθεί στην επαρχία Μπαδαχόθ (νοτιοδυτικά).

«Η σύσταση αυτής της θέσης δεν ήταν ούτε απαραίτητη ούτε επείγουσα», έκρινε το δικαστήριο, εκτιμώντας ότι ανταποκρινόταν «στο ιδιαίτερο συμφέρον του ωφελούμενου και όχι στο γενικό συμφέρον».

«Αυτή η πρακτική που δεν σέβεται τους ηθικούς κανόνες βλάπτει την υγεία της δημοκρατίας, ευνοεί τη διαφθορά και την ανισότητα των ευκαιριών», γράφουν οι δικαστές στην απόφαση την οποία μπόρεσε να δει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αφού κρίθηκε ένοχος για «διοικητική ανάρμοστη συμπεριφορά», ο Νταβίντ Σάντσεθ καταδικάστηκε «σε ποινή μη επιλεξιμότητας για κάθε εργασία ή δημόσιο αξίωμα» και σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν «επί εννέα χρόνια».

Η δίκη του, μαζί με άλλους κατηγορούμενους, έλαβε χώρα τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου.

Ο Νταβίντ Σάντσεθ αρνείται τις κατηγορίες και η γενική εισαγγελία είχε ζητήσει την απαλλαγή του.

«Ελπίζουμε ότι οι ανώτατες δικαστικές αρχές θα διαπιστώσουν την αθωότητα του Νταβίντ Σάντσεθ, στην οποία πιστεύουμε», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Έλμα Σάιθ, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας, ο Νταβίντ Σάντσεθ κατείχε τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2025 τη θέση αυτή που εξαρτάτο από το περιφερειακό συμβούλιο της Μπαδαχόθ που ήταν τότε στα χέρια του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE), του οποίου ηγούνταν ο Πέδρο Σάντσεθ.

Εκτός από αυτήν την υπόθεση, άλλες δικαστικές υποθέσεις αγγίζουν το περιβάλλον του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδο Σάντσεθ. Η αντιπολίτευση ζητεί την παραίτησή του και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Εκτός από τον αδελφό του Νταβίντ, δύο άνδρες που έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο στην άνοδό του στην εξουσία το 2018, ο Σάντος Θερδάν και ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος αναμένεται να δικαστούν ή έχουν ήδη δικαστεί για υποθέσεις διαφθοράς.

Ο δεύτερος καταδικάστηκε στα τέλη Ιουνίου σε 24ετή ποινή κάθειρξης για διαφθορά.

Η σύζυγός του Πέδρο Σάντσεθ, η Μπεγκόνια Γκόμεθ, μπορεί επίσης να οδηγηθεί σύντομα στο δικαστήριο με την κατηγορία της αθέμιτης άσκησης επιρροής.

Ενώ, από τον Μάιο, ο σοσιαλιστής προκάτοχός του στην ηγεσία της ισπανικής κυβέρνησης, ο Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο, πρωθυπουργός από το 2004 έως το 2011 και πρόσωπο που απολαμβάνει σεβασμού στην αριστερά, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για αθέμιτη άσκηση επιρροής έναντι ανταμοιβής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ