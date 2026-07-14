Σε υψηλό 1 μήνα το πετρέλαιο: Ανθεκτικά τα κέρδη παρά την αναδίπλωση Τραμπ

Τα futures του West Texas Intermediate των ΗΠΑ κέρδισαν 1,82% στα 79,56 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύθηκε 1,98% στα 84,95 δολάρια.

Σε υψηλό 1 μήνα παρά τη μερική «διαγραφή» των κερδών του βρέθηκε το πετρέλαιο την Τρίτη κόντρα στην υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τα «διόδια» 20% στα φορτία πλοίων για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ κέρδισαν 1,1% στα 79,02 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα futures του Brent, ενισχύθηκαν 1,5% στα 84,54 δολάρια. WTI και διεθνές σημείο αναφοράς είναι σε υψηλό από τις 15 και 12 Ιουνίου, αντίστοιχα.

«Με βάση τις εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες που είχα με την ηγεσία της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το Αμερικανικό Τέλος Αποζημίωσης ύψους 20% με Εμπορικές και Επενδυτικές Συμφωνίες που θα συνάψουν τα διάφορα κράτη του Κόλπου με τις ΗΠΑ», υπογράμμισε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ναυτιλιακή κίνηση μειώθηκε αφότου το Ιράν άρχισε να στοχεύει πλοία στην πλωτή οδό στις αρχές Μαρτίου, αλλά είχε ανακάμψει μετά την ενδιάμεση συμφωνία Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Το αμερικανικό αργό είχε ξεπεράσει τα 80 δολάρια ανά βαρέλι νωρίτερα στη συνεδρίαση, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συνέχιζαν να μάχονται για τον έλεγχο του Ορμούζ. Ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των ακτών του Ιράν τη Δευτέρα το βράδυ σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει την ικανότητα της Τεχεράνης να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις τους επιτέθηκαν σε δύο υπερδεξαμενόπλοια που διέσχιζαν το Ορμούζ με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες τους. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ADNOC ανέφερε ότι δύο από τα τάνκερς της χτυπήθηκαν από βλήματα κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ, σκοτώνοντας έναν ναυτικό και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα επιβάλει εκ νέου τον αποκλεισμό του κατά των ιρανικών πλοίων κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε η Centcom σε ανακοίνωσή της. Ο Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο αμερικανικός στρατός θα κρατήσει το Ορμούζ ανοιχτό, αλλά απαίτησε πληρωμή 20% της αξίας όλων των φορτίων που μεταφέρονται μέσω των Στενών. Η Citi προειδοποίησε ότι η πρόταση του Τραμπ να επιβάλει τέλη ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ αυξάνει ουσιαστικά τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.

«Η πιθανότητα το ιρανικό καθεστώς να αποσυρθεί από το Μνημόνιο Συνεργασίας μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ έχει επίσης αυξηθεί, ένα σενάριο που πιθανότατα θα στείλει στα ύψη και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις τιμές πετρελαίου», επεσήμανε η αμερικανική τράπεζα. Περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τις επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.