Παράταση για τις παλαιές ταυτότητες έως τον Σεπτέμβριο του 2027 - Οι περιορισμοί

Για περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων και ειδικότερα σε διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 για τις παλαιού τύπου ταυτότητες δίνεται με νέα απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου. Ωστόσο, η παράταση αφορά τη χρήση τους σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων και ειδικότερα σε διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Η υπουργική απόφαση, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, αφορά τις παλαιές ταυτότητες, τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε ισχύ, εφόσον το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες.

Σύμφωνα με την απόφαση, η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω σημαντικών καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων, ενώ επισημαίνεται ότι δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

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