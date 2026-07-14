Εμπρησμός Marfin: Στην φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι - Εκδίδεται στην Ελλάδα η 46χρονη

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες που έδωσαν στην 3η Τακτική Ανακρίτρια, οι δύο άντρες που τους αποδίδεται συμμετοχή στην ομάδα που προκάλεσε τον φονικό εμπρησμό της Marfin, τον Μάιο του 2010.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες που έδωσαν στην 3η Τακτική Ανακρίτρια, οι δύο άντρες που τους αποδίδεται συμμετοχή στην ομάδα που προκάλεσε τον φονικό εμπρησμό της Marfin, τον Μάιο του 2010.

Οι κατηγορούμενοι,σε βάρος των οποίων η δικαστική λειτουργός εξέδωσε πριν λίγες ημέρες ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, οδηγήθηκαν με ισχυρά αστυνομικά μέτρα στα δικαστήρια λίγο πριν τις 11 το πρωί, ώρα που είχε προγραμματιστεί η έναρξη των απολογιών.

Μέσω υπομνημάτων που παρέδωσαν στην δικαστική λειτουργό , οι 42χρονοι διατύπωσαν τις θέσεις τους έναντι της κατηγορίας ενώ στην συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις της Ανακρίτριας παραμένοντας στο ανακριτικό γραφείο επί περίπου δύο ώρες ο καθένας.

Οι 42χρονοι αρνούνται τα δεδομένα της δικογραφίας που τους φέρνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης για τους θανάτους των τριών εργαζομένων της Τράπεζας οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο μετά την εμπρηστική επίθεση.

Τι ισχυρίστηκαν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Αρνήθηκαν, κατά τις απολογίες τους, οι δύο 42χρονοι, ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εμπρηστική φονική επίθεση στην Marfin.

Οι κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, είναι υπόλογοι ενώπιον της Δικαιοσύνης μετά από εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε η 3η τακτική ανακρίτρια, με βάση στοιχεία που συνέλεξε η αρμόδια διεύθυνση για το Οργανωμένο Έγκλημα, για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, οι 42χρονοι είπαν ότι συμμετείχαν στην πορεία της 5ης Μαϊου 2010 με αφορμή το πρώτο μνημόνιο, δήλωσαν όμως ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε εντός του υποκαταστήματος της τράπεζας εμπρηστικό μηχανισμό.

Ο ένας εκ των δύο, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάζει την τζαμαρία της Marfin, φέρεται να υποστηρίζει ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια.

Ο συγκατηγορούμενος του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στην δικαστική λειτουργό ότι κατά την διάρκεια της πορείας βρισκόταν σε άλλο σημείο από το επίμαχο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς υπαλλήλους της τράπεζας.

Στην απόφαση της δικαστικής λειτουργού και του εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση των δύο, φαίνεται να βάρυναν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορούμενους. Επίσης, η απόφαση προφυλάκισης ελήφθη καθώς κρίθηκε ότι οι 42χρονοι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων.

Στα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί αρκετές δεκάδες φίλοι και αλληλέγγυοι των κατηγορούμενων, οι οποίοι καθ' όλη την διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας φώναζαν συνθήματα προς υποστήριξή τους.

Να σημειωθεί ότι πλην των δύο που απολογήθηκαν σήμερα, η δικαστική λειτουργός εξέδωσε και τρίτο ένταλμα για την υπόθεση, το οποίο είναι σε βάρος της 46χρονης γυναίκας που συνελήφθη στην Βρετανία, η οποία δήλωσε εξαρχής ότι είναι αθώα και ότι θα βρεθεί ενώπιον των αρχών.

Εκδίδεται στην Ελλάδα η 46χρονη

Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin παρουσιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά και χωρίς περιστροφές ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών Αρχών για έκδοση της στην Ελλάδα. Μάλιστα υπέγραψε και σχετική επιστολή η οποία την δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υπό κράτηση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ