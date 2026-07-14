Κούβα: Τρίτο γενικό μπλακάουτ μέσα σε διάστημα εννέα ημερών στο νησί

Το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος της Κούβας κατέρρευσε ξανά σήμερα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, βυθίζοντας το νησί στο σκοτάδι για τρίτη φορά μέσα σε εννέα ημέρες.

Το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος της Κούβας κατέρρευσε ξανά σήμερα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, βυθίζοντας το νησί στο σκοτάδι για τρίτη φορά μέσα σε εννέα ημέρες.

Το μπλακ-άουτ άφησε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους, εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, αποδυναμώνοντας περαιτέρω το ήδη πεπαλαιωμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας της Κούβας.