Γουόρς (Fed): «Άδικο φορτίο» ο πληθωρισμός - Προσοχή σε data και νομισματική πολιτική

Δέσμευση να «ασκήσει σωστή νομισματική πολιτική» και να νικήσει τον πληθωρισμό που ταλαιπωρεί την κοινωνία των ΗΠΑ τα τελευταία πέντε χρόνια, ανέλαβε ο πρόεδρος της Fed,

Αποκαλώντας τον πληθωρισμό «άδικο φορτίο», ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, επανέλαβε την Τρίτη την έκκλησή του για «αλλαγή καθεστώτος» στην κεντρική τράπεζα. «Ήταν ένας φόρος για τον αμερικανικό λαό και τις επιχειρήσεις. Σχεδιάζουμε να απαλλαγούμε από αυτόν τον φόρο. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια αλλαγή καθεστώτος στην πολιτική και χρειαζόμαστε νέα εξέταση των πρακτικών, μερικές από τις οποίες έχουν λειτουργήσει, μερικές από τις οποίες δεν έχουν» επεσήμανε.

Σε δηλώσεις του προς ξεχωριστές επιτροπές του Κογκρέσου αυτή την εβδομάδα, ο Γουόρς ενέτεινε την πρόσφατη σκληρή του ομιλία για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα επαίνεσε τη δύναμη της αμερικανικής οικονομίας και τα οφέλη που προέρχονται από τις επιχειρηματικές επενδύσεις, ιδίως όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Ανέδειξε τις πέντε ομάδες εργασίας που έχει δημιουργήσει για να εξετάσουν όλες τις πτυχές του τρόπου με τον οποίο η Fed διεξάγει τις δραστηριότητές της.

Οι επιτροπές θα εξετάσουν τις επικοινωνίες, την τεχνολογία, τον ισολογισμό, τα οικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιεί η Fed και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζει τον πληθωρισμό. Συνολικά, ο Γουόρς υπογράμμισε ότι θα προωθήσουν τους στόχους του για αναδιάρθρωση της Fed. «Σε έξι εβδομάδες, νομίζω ότι έχουμε προκαλέσει μια ριζική αλλαγή στη νοοτροπία - την αρχή μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που θα τεθούν σε εφαρμογή σε τουλάχιστον πέντε διαστάσεις της νομισματικής πολιτικής», επεσήμανε.

«Καταγράψαμε μεγάλη πρόοδο σε έξι εβδομάδες, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία με σύνεση» σημείωσε. Οι πρόεδροι της Fed έχουν την εντολή να εμφανίζονται δύο φορές το χρόνο ενώπιον του Κογκρέσου για να παρουσιάσουν μια έκθεση νομισματικής πολιτικής και να απαντήσουν σε ερωτήσεις των αρμόδιων, με τον Γουόρς να κάνει το ντεμπούτο του μόλις δύο μήνες μετά την έναρξη της θητείας του.

«Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο της ιστορίας. Εναπόκειται σε όλους μας να ανταποκριθούμε σε αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε ο επικεφαλής της Fed., σε ομιλία του την Τρίτη στην Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων ενώ στη συνέχεια θα δώσει το «παρών» στην Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας την Τετάρτη.

«Ο νούμερο ένα στόχος της Fed είναι να ασκήσει σωστή νομισματική πολιτική - ή όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτήν. Αυτός είναι ο σαφής και σταθερός στόχος μας, το αστέρι από το οποίο καθοδηγούμαστε», πρόσθεσε. «Και αν ασκήσουμε σωστή πολιτική - και θα το κάνουμε - η απότομη κλιμάκωση του πληθωρισμού των τελευταίων πέντε ετών θα αποτελεί παρελθόν» συμπλήρωσε.

Κατά την ακρόαση της επικύρωσης της υποψηφιότητας και του διορισμού του νωρίτερα φέτος, χαρακτήρισε τον πληθωρισμό «μια επιλογή» και τόνισε επανειλημμένα τη σημασία της μείωσης του κόστους ζωής. Όπως και ο προκάτοχός του, Τζερόμ Πάουελ σημείωσε ότι τα επίμονα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού «έχουν αποτελέσει αδικαιολόγητο βάρος για τα αμερικανικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις» που έχουν αντιμετωπίσει υψηλότερο κόστος σε όλους τους τομείς, με την τελευταία έξαρση να προέρχεται από το ράλι ενέργειας.

«Ενώ οι μηνιαίες διακυμάνσεις των τιμών είναι αναπόφευκτες - ειδικά σε έναν ασταθή κόσμο - ο υποκείμενος πληθωρισμός σε μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη νομισματική πολιτική. Τα μέλη της Επιτροπής μας δεν έχουν καμία ανοχή για τον επίμονα αυξημένο πληθωρισμό. Και συμμεριζόμαστε μια αποφασιστική δέσμευση για την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών» πρόσθεσε.

Για τις ευρύτερες συνθήκες, ο Γουόρς επεσήμανε ότι η οικονομία «αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, δείχνοντας ανθεκτικότητα απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις». Επισήμανε τις επιχειρηματικές επενδύσεις που χαρακτήρισε «το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό» του τρέχοντος κλίματος. «Ο επιταχυνόμενος ρυθμός αντανακλά, σε μεγάλο βαθμό, την κατασκευή data centers και την τεράστια ζήτηση για εξοπλισμό και λογισμικό που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη», διαπίστωσε.