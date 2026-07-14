Κλήρωση Τζόκερ 14/07/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν το 1 εκατ. ευρώ

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Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (14/07), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι οι εξής: 2, 10, 16, 24, 37 και ο αριθμός Τζόκερ το 7.

Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους: