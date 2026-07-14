Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από ΗΠΑ - Νέες αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις

«Η ρητορική τους συνεχίζεται, αλλά το ερώτημα είναι: έχουν επιτύχει τους στόχους τους στο πεδίο της μάχης;», διερωτήθηκε ο Ιρανός πρόεδρος.

Σε εφαρμογή τέθηκε ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από ΗΠΑ ενώ νέες αεροπορικές επιδρομές διεξάγουν οι αμερικανικές δυνάμεις, ανεβάζοντας στα ύψη το γεωπολιτικό θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ο νέος γύρος επιθέσεων έχει στόχο να υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα της Τεχεράνης να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

«Τα πλήγματα εξαπολύονται καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις προετοιμάζονται να επαναλάβουν τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών. Ο αποκλεισμός τίθεται σε ισχύ στις 23:00 ώρα Ελλάδας» τονίζεται. Ταυτόχρονα, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν απάντησε στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι έχει εξουδετερώσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

«Η ρητορική τους συνεχίζεται, αλλά το ερώτημα είναι: έχουν επιτύχει τους στόχους τους στο πεδίο της μάχης;», διερωτήθηκε ο Πεζεσκιάν. «Αυτοί που αποφάσισαν να προσπαθήσουν να διαλύσουν τη χώρα μας, τι κατάφεραν τελικά με τις ενέργειές τους;», πρόσθεσε. «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας», τόνισε ο Πεζεσκιάν.

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί επεσήμανε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει αυτή τη στιγμή καμία δέσμευση» που να απορρέει από το μνημόνιο κατανόησης με την Ουάσιγκτον. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, τόνισε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν πως όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, «ούτε σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου» δεν θα εξαχθεί από τη Μέση Ανατολή. Οι IRGC υποστήριξαν πως οι αμερικανικές επιθέσεις δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να καθυστερήσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εν είδει αντιποίνων για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Σε μια σημαντική αλλαγή πλεύσης προχώρησε ο Τραμπ, αποσύροντας το αρχικό του σχέδιο για την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, η οικονομική πίεση που θα επέφερε η χρέωση αντικαθίσταται από νέες, ευρείας κλίμακας εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του Περσικού Κόλπου. Ξεκαθάρισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα διασφαλίζεται χάρη στην παρουσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, με μοναδική εξαίρεση τις ιρανικές δραστηριότητες.