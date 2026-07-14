Συγκρατημένα κέρδη στις ευρωαγορές

Ο πληθωρισμός των ΗΠΑ με πτώση των τιμών από το «ξεφούσκωμα» του ενεργειακού ράλι, ενισχύει προσδοκίες ότι η Fed δεν θα αυξήσει τα επιτόκια, τουλάχιστον τον Ιούλιο.

Ήπια άνοδο κατέγραψαν οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη την Τρίτη, στον απόηχο της έκθεσης για τον αμερικανικό πληθωρισμό, η οποία έδειξε μία καλύτερη από την αναμενόμενη μέτρηση με αποκλιμάκωση των τιμών από το «ξεφούσκωμα» του ενεργειακού ράλι, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Fed δεν θα αναγκαστεί να αυξήσει τα επιτόκια, τουλάχιστον στη συνεδρίαση του Ιουλίου

Ο Stoxx 600 κέρδισε 0,17%, στις 642,10 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,12% στις 6.278,75 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης πρόσθεσε 0,12% στις 25.144 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 αναρριχήθηκε 0,03% στις 8.366 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σκαρφάλωσε 0,30% στις 10.529 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε 0,10% στις 52.862 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 κατέγραψε άνοδο 0,11% στις 19.356 μονάδες.

Στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αναδίπλωση από το σχέδιό του να επιβάλει τέλος 20% στις μεταφορές εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ, πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ διατήρησε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε πίσω την ανακοίνωση για διόδια στην κρίσιμη ναυτιλιακή οδό, τονίζοντας ότι τα προσδοκόμενα έσοδα θα αντικατασταθούν από επερχόμενες άμεσες επενδύσεις στις ΗΠΑ από κράτη του Κόλπου, διαγράφοντας τα κέρδη του πετρελαίου.

Στο πεδίο των μάκρο, βραδύτερο ρυθμό ανόδου παρουσίασε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, με επιβράδυνση στο 3,5% τον Ιούνιο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για 3,8%, με αποκαθήλωση από το υψηλό τριετίας 4,2% τον Μάιο. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) παρουσίασε πτώση 0,4% μετά από άνοδο 0,5% τον Μάιο, για πρώτη φορά σε έξι χρόνια, από τον Μάιο του 2020 επί πανδημίας.

Αποκαλώντας τον πληθωρισμό «άδικο φορτίο», ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, επανέλαβε την Τρίτη την έκκλησή του για «αλλαγή καθεστώτος» σε δηλώσεις του προς ξεχωριστές επιτροπές του Κογκρέσου. «Ήταν ένας φόρος για τον αμερικανικό λαό και τις επιχειρήσεις. Σχεδιάζουμε να απαλλαγούμε από αυτόν τον φόρο. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια αλλαγή καθεστώτος στην πολιτική και χρειαζόμαστε νέα εξέταση των πρακτικών, μερικές από τις οποίες έχουν λειτουργήσει, μερικές από τις οποίες δεν έχουν» επεσήμανε.

Ο Γουόρς ενέτεινε την πρόσφατη σκληρή του ομιλία για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα επαίνεσε τη δύναμη της αμερικανικής οικονομίας και τα οφέλη που προέρχονται από τις επιχειρηματικές επενδύσεις, ιδίως όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Ανέδειξε τις πέντε ομάδες εργασίας που έχει δημιουργήσει για να εξετάσουν όλες τις πτυχές του τρόπου με τον οποίο η Fed διεξάγει τις δραστηριότητές της τονίζοντας πως η FOMC θα εστιάζει στα επιτόκια και τα οικονομικά δεδομένα και όχι στην πολιτική από κυβέρνηση ή Λευκό Οίκο.