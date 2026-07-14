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Μ. Ανατολή: Εκρήξεις στα νησιά Κεσμ και Κις στο Ιράν, αναφορές για πλήγματα στο Κουβέιτ

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Μ. Ανατολή: Εκρήξεις στα νησιά Κεσμ και Κις στο Ιράν, αναφορές για πλήγματα στο Κουβέιτ
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Το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχεται επιθέσεις στον εναέριο χώρο του, την ώρα που το Ιράν ενέτεινε τα πλήγματά του στην περιοχή του Κόλπου, με φόντο την αυξανόμενη ένταση στο Στενό του Ορμούζ.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχεται επιθέσεις στον εναέριο χώρο του, την ώρα που το Ιράν ενέτεινε τα πλήγματά του στην περιοχή του Κόλπου, με φόντο την αυξανόμενη ένταση στο Στενό του Ορμούζ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαιτίζουν αυτήν την ώρα εχθρικά εναέρια μέσα, εντός του κουβεϊτιανού εναέριου χώρου» ανέφερε το γενικό επιτελείο, καλώντας τους κατοίκους «να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι αρχές».

Στο Ιράν, το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις «άγνωστης αιτιολογίας» στο νησί Κεσμ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ένα αμερικανικό βλήμα εξερράγη κοντά σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση στο νησί Κις.

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tags:
Ιράν
Κουβέιτ
Μέση Ανατολή
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