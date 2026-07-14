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ΣΥΡΙΖΑ: Παρελθόν από την ΚΟ και ο βουλευτής Γιώργος Ψυχογιός - Η τρίτη αποχώρηση σε μία ημέρα

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ΣΥΡΙΖΑ: Παρελθόν από την ΚΟ και ο βουλευτής Γιώργος Ψυχογιός - Η τρίτη αποχώρηση σε μία ημέρα
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Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την Τρίτη ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός

Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την Τρίτη ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός

Πρόκειται για την τρίτη αποχώρηση βουλευτή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος μέσα στην ίδια ημέρα, στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων που ακολούθησαν τις τελευταίες εσωκομματικές ανακατατάξεις.

Νωρίτερα είχε υποβάλει την αποχώρησή του ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος αλλά και ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Στην επιστολή του, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 14 Ιουλίου 2026, ο κ. Ψυχογιός επικαλείται την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής και δηλώνει ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Εφεξής, θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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ΣΥΡΙΖΑ
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