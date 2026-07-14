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Ο ποδοσφαιρικός αγώνας που προκάλεσε πόλεμο και τον θάνατο 3.000 ανθρώπων

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Ο ποδοσφαιρικός αγώνας που προκάλεσε πόλεμο και τον θάνατο 3.000 ανθρώπων
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Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 14 Ιουλίου 1969, Ελ Σαλβαδόρ και Ονδούρα βρέθηκαν σε εμπόλεμη κατάσταση με αφορμή έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

«Μερικοί λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι θέμα ζωής και θανάτου. Σας διαβεβαιώνω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό», τάδε έφη Μπιλ Σάνκλι, ο σπουδαίος προπονητής (και άνθρωπος) που άλλαξε την ιστορία της Λίβερπουλ.

Πολλοί θεώρησαν πως η ατάκα αυτή ήταν λάθος. Πως ο Σάνκλι έστελνε το λάθος μήνυμα. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, εκείνος πέτυχε αυτό που ήθελε. Αυτό που στην πραγματικότητα ήθελε να πει είναι πως το συγκεκριμένο άθλημα έχει τη δύναμη να αλλάζει ή να καθορίζει ζωές και ως τέτοιο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Και δεν είχε άδικο. Τα παραδείγματα πολλά.

Ίσως το πιο ακραίο από αυτά σημειώθηκε μία ημέρα σαν σήμερα, στις 14 Ιουλίου 1969.

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tags:
Ποδόσφαιρο
Πόλεμος
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