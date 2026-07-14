Ο Τραμπ ζήτησε από Νετανιάχου να αποσύρει τον ισραηλινό στρατό από Λίβανο και Συρία

Την πληροφορία αυτή μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη, ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και τον Λίβανο. Την πληροφορία αυτή μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Προειδοποίηση στην ιρανική ηγεσία ότι η χώρα του θα απαντήσει εάν δεχτεί επίθεση, απηύθυνε ο Νετανιάχου την ώρα που τα αμερικανοϊρανικά πλήγματα ξανάρχισαν, με πρωτοφανή ένταση, μετά την κατάπαυση του πυρός, τον Απρίλιο. «Το λέω στους Ιρανούς ηγέτες: μην υπολογίζετε ότι θα έχετε ηρεμία αν μας επιτεθείτε (…) η εποχή που μπορούσατε να μας χτυπήσετε χωρίς να απαντήσουμε με αποφασιστικό τρόπο έχει παρέλθει» είπε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.