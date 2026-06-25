Το Ιράκ πιέζει τον ΟΠΕΚ λόγω της διαμάχης για τις ποσοστώσεις, μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Το Ιράκ ασκεί σημαντική επιρροή στον ΟΠΕΚ, ο οποίος είδε τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό του, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να αποχωρεί τον Απρίλιο.

Το Ιράκ επιθυμεί ο ΟΠΕΚ να αυξήσει σημαντικά την ποσόστωση παραγωγής πετρελαίου της χώρας, ανακοίνωσε η Βαγδάτη την Πέμπτη, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η χώρα θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το καρτέλ, λόγω της διαμάχης.

Ως ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον όμιλο, το Ιράκ ασκεί σημαντική επιρροή στον ΟΠΕΚ, ο οποίος είδε τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό του, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να αποχωρεί τον Απρίλιο.

Αυτό έρχεται μετά από αναφορές του Reuters ότι το Ιράκ εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το καρτέλ. Το Bloomberg επικαλέστηκε έναν παλιό εκπρόσωπο του ιρακινού υπουργείου που προειδοποίησε ότι «θα πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με το αν θα παραμείνει ή θα αποσυρθεί» εάν δεν αρθούν οι ποσοστώσεις πετρελαίου.

Αργότερα την Πέμπτη, το υπουργείο πετρελαίου του Ιράκ δήλωσε, ότι οι αναφορές που υποδηλώνουν ότι η Βαγδάτη ενδέχεται να τερματίσει τη συμμετοχή της στον ΟΠΕΚ «δεν αντανακλούν την επίσημη θέση της ιρακινής κυβέρνησης», πρόσθεσε όμως ότι συνεχίζει να τονίζει τη σημασία της αναθεώρησης των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου.

Να σημειωθεί ότι η οικονομία του Ιράκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, και η εξάρτησή της από τις εξαγωγές μέσω του Περσικού Κόλπου έχει τεθεί σε κίνδυνο από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τον Ιούνιο, το ιρακινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σχέδια για την επιτάχυνση των εξαγωγών αργού πετρελαίου μέσω του δικτύου αγωγών Κουρδιστάν-Τουρκία, κάτι που θα τριπλασιάσει τις υφιστάμενες αποστολές από 220.000 βαρέλια την ημέρα σε 770.000.

Η διαδρομή αυτή προφέρει μια εναλλακτική διέλευση μέσω του Κουρδιστάν προς το μεσογειακό λιμάνι Τσειχάν της Τουρκίας. Όταν λειτουργήσει με πλήρη δυναμικότητα, αναμένεται να ανακουφίσει την εξαρτωμένη από το πετρέλαιο ιρακινή οικονομία, η οποία συνέβαλε κατά 53% στο πραγματικό ΑΕΠ της χώρας το 2025, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.