Ιράκ: Εξήγαγε μόλις 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τον Απρίλιο μέσω των Στενών του Ορμούζ

Πριν τον πόλεμο στο Ιράν η εξαγώγιμη μηνιαία ποσότητα ανερχόταν σε περίπου 93 εκατ. βαρέλια.

Το Ιράκ εξήγαγε 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ τον Απρίλιο, με την ποσότητα αυτή του πετρελαίου να είναι μειωμένη από τα περίπου 93 εκατομμύρια βαρέλια των μηνιαίων εξαγωγών του πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε σήμερα στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ο νέος υπουργός Πετρελαίου της χώρας Μπασίμ Μοχάμεντ.

Το κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν μείωσε τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, οδηγώντας σε μία δραστική άνοδο των τιμών.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράκ μέσω του αγωγού πετρελαίου Κιρκούκ-Τσεϊχάν ξανάρχισαν τον Μάρτιο, μετά τη συμφωνία μεταξύ της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν για την αποκατάσταση της ροής του πετρελαίου.

“Εξάγουμε 200.000 βαρέλια μέσω του λιμανιού του Τσεϊχάν κι έχουμε ένα σχέδιο για μία αύξηση στα 500.000 βαρέλια”, δήλωσε ο Μοχάμεντ.

Το Ιράκ σχεδιάζει τη συνεργασία του με τον ΟΠΕΚ για την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, προσθέτοντας ότι η Βαγδάτη στοχεύει να επιτύχει ημερήσια παραγωγή 5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

