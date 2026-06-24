Σε χαμηλό άνω των 7 μηνών ο χρυσός - «Παρέδωσε» τα 4.000 δολάρια

Το ασήμι στην αγορά σποτ αποδυναμώθηκε 4,8% στα 59,08 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας αγγίξει εξάμηνο ενδοσυνεδριακό χαμηλό (από τον Δεκέμβριο του 2025).

Σε χαμηλό άνω των επτά μηνών διολίσθησε την Τετάρτη ο χρυσός, χάνοντας το κρίσιμο επίπεδο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά, υπό την πίεση του ισχυρότερου δολαρίου ΗΠΑ και των έντονων προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων. Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 3% στα 3.985,30 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδό τoυ από τον Νοέμβριο του 2025. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ απώλεσαν 3% στα 3.985,30 δολάρια.

Ο χρυσός γίνεται λιγότερο ελκυστικός για τους επενδυτές όταν τα επιτόκια αυξάνονται επειδή δεν προσφέρει απόδοση. Το πολύτιμο μέταλλο μετά το ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων στα τέλη Ιανουαρίου, έχει χάσει πάνω από 1.600 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι στην αγορά σποτ αποδυναμώθηκε 4,8% στα 59,08 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας αγγίξει εξάμηνο ενδοσυνεδριακό χαμηλό (από τον Δεκέμβριο του 2025).

Οι traders έχουν ανεβάσει τα στοιχήματά τους για αυξήσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ φέτος, αφού η Fed υιοθέτησε επιθετικό τόνο ενώ επιμένουν οι φόβοι για πληθωριστικές πιέσεις που προκύπτουν από τον πόλεμο στο Ιράν. Οι αναλυτές της ING υποβάθμισαν τις προβλέψεις τους για τον χρυσό, αναμένοντας τώρα ότι οι τιμές θα κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά το γ' τρίμηνο του 2026 και στα 4.600 δολάρια το Q4, από 4.850 δολάρια και 5.000 δολάρια, αντίστοιχα.

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες των ΗΠΑ, τον αγαπημένο δείκτη μέτρησης του πληθωρισμού της Fed, που θα δημοσιευτεί την Πέμπτη για περαιτέρω σήματα σχετικά με τα επόμενα βήματα στα επιτόκια. Περισσότερα επιθετικά σήματα από αξιωματούχους της Fed ή οικονομικά data που υποστηρίζουν το επιχείρημα για υψηλότερα επιτόκια μπορεί να μεταφραστούν σε περαιτέρω καθοδικό κίνδυνο για τον χρυσό, τόνισε ο Λούκμαν Οτουνούγκα, ανώτερος αναλυτής έρευνας στην FXTM.