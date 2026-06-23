Χρηματιστήριο: Μπαράζ πακέτων 60,2 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ

Δεκατέσσερα πακέτα για συνολικά 2,59 εκατ. μετοχές της ΔΕΗ διακινήθηκαν νωρίτερα μέσω του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Upd. 13:35

Δεκατέσσερα πακέτα για συνολικά 2,59 εκατ. μετοχές της ΔΕΗ διακινήθηκαν νωρίτερα μέσω του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Οι συναλλαγές υλοποιήθηκαν σε τιμές από 22,81 ευρώ έως 23,04 ευρώ ανά μετοχή και η συνολική τους αξία διαμορφώθηκε σε 60,22 εκατ. ευρώ.

Τα μεγαλύτερα εξ αυτών αφορούσαν 643 χιλ. τεμάχια στην τιμή των 22,81 ευρώ ανά μετοχή και 430 χιλ. τεμάχια στην τιμή των 22,86 ευρώ, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 14,66 εκατ. ευρώ και 9,84 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.