Optima: Τιμή-στόχος 15,25 ευρώ για την Allwyn με σύσταση «buy»

Τιμή-στόχο 15,25 ευρώ και σύσταση «buy» δίνουν οι αναλυτές της Optima Bank για τη μετοχή της Allwyn, σχολιάζοντας ότι με τη μετάβαση στον όμιλο Allwyn προέκυψε μια μεγαλύτερη, πιο σύνθετη και περισσότερο μοχλευμένη οντότητα, με μεγαλύτερο εύρος μοχλών ανάπτυξης και πιο διαφοροποιημένο γεωγραφικό αποτύπωμα.

Τιμή-στόχο 15,25 ευρώ και σύσταση «buy» δίνουν οι αναλυτές της Optima Bank για τη μετοχή της Allwyn, σχολιάζοντας ότι με τη μετάβαση στον όμιλο Allwyn προέκυψε μια μεγαλύτερη, πιο σύνθετη και περισσότερο μοχλευμένη οντότητα, με μεγαλύτερο εύρος μοχλών ανάπτυξης και πιο διαφοροποιημένο γεωγραφικό αποτύπωμα.

Όπως εξηγούν, αυτή η διαφοροποίηση μειώνει τον κίνδυνο συγκέντρωσης σε μία μόνο αγορά και ενισχύει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, κατανέμοντας τα κέρδη σε πολλές δικαιοδοσίες και τομείς.

«Ως αποτέλεσμα, το επενδυτικό αφήγημα έχει μετατοπιστεί από μια προβλέψιμη ιστορία ταμειακών ροών με χαμηλή μονοψήφια ανάπτυξη σε μια πλατφόρμα υψηλότερης ανάπτυξης, πολλαπλών δικαιοδοσιών, με διαφοροποιημένο αλλά λιγότερο απλό προφίλ κινδύνου-απόδοσης» αναφέρει χαρακτηριστικά η Optima.

Οι αναλυτές της Optima σημειώνουν επίσης ότι η πτώση της μετοχής κατά περίπου 35% μετά την ανακοίνωση του deal προσφέρει ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές, με στήριξη, μεταξύ άλλων, από τη μερισματική απόδοση περίπου 7,3% και το πρόσφατα ανακοινωθέν πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ.

«Πρόσθετοι μελλοντικοί καταλύτες θα μπορούσαν να προκύψουν από την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, από τους STOXX και FTSE τον Σεπτέμβριο και από τον MSCI τον Μάιο του 2027, καθώς και από τη μετάβαση στην πλατφόρμα Euronext στα μέσα του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι ο βασικός μέτοχος θα προχωρήσει σε βελτιστοποίηση της μετοχικής δομής της Allwyn» αναφέρουν οι αναλυτές της Optima.

Επίσης, υπολογίζουν ότι η Allwyn την περίοδο 2026-2031 θα δει τα καθαρά της έσοδα να αυξάνονται από 4,1 δισ. ευρώ σε 7,6 δισ. ευρώ, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10,8%, το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται από 1,6 δισ. ευρώ σε 2,6 δισ. ευρώ, με CAGR 8,3%, και τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, εξαιρουμένων προσαρμογών, να αυξάνονται από 240 εκατ. ευρώ σε 1,1 δισ. ευρώ, με CAGR 28,6%.

Ως προς τις αποδόσεις προς τους μετόχους, αναμένουν το μέρισμα ανά μετοχή να κινηθεί σύμφωνα με τη δέσμευση της διοίκησης για 1,00 ευρώ την περίοδο 2026-2027, που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 7,3% στα τρέχοντα επίπεδα, και να αυξηθεί σταδιακά στα 1,46 ευρώ έως το 2031.