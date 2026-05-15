Επιφυλακτικότητα και ισχυρές απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής οι κυριότεροι δείκτες οι ευρωαγορές, καθώς οι νέες ανησυχίες για τον πληθωρισμό στην σκιά της ανόδου των τιμών του πετρελαίου επανάφεραν τις ισχυρές πιέσεις στα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε απώλειες 1,60% και διαμορφώθηκε στις 606,20 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 έκλεισε στις 5,825.65 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 1,84%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έχασε 2,05% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 23.955 μονάδων, όπως και ο γαλλικός CAC 40, ο οποίος έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,60% στις 7.952 μονάδες.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 σημείωσε απώλειες 1,71% στις 10.195 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 1,87% και διαμορφώθηκε στις 49.116 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 17.622 μονάδες, με απώλειες 1,05%.

Οι αυξανόμενοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό ασκούν νέες πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Οι αποδόσεις του γερμανικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκαν περίπου 6 μονάδες βάσης στο 3,1065%, ενώ οι αποδόσεις των ιαπωνικών τίτλων ανήλθαν σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε νωρίτερα στο 4,5438%. Τα 10ετή «gilts» στην Βρετανία υπέστησαν επίσης μια ακόμη ρευστοποίηση, με τις αποδόσεις να βρίσκονται σταθερά πάνω από 5%, αυξημένες κατά 14 μονάδες βάσης στο 5,133%.

Στο μεταξύ, νέο ράλι άνω του 4% σημειώνουν την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, με το ευρωπαϊκό brent να σκαρφαλώνει εκ νέου κοντά στα 110 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI κινείται πέριξ των 105 δολαρίων.

Στα επιχειρηματικά, στην πώληση του brand Marc Jacobs στην WHP Global, προχωρά η LVMH, σύμφωνα με ανακοίνωση των εταιρειών. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν γνωστοποιήθηκαν, ενώ ο ιδρυτής του ομώνυμου brand θα παραμείνει ως καλλιτεχνικός διευθυντής.

Η Marc Jacobs, που ιδρύθηκε το 1984, έρχεται να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο της WHP Global, το οποίο περιλαμβάνει τα brands Vera Wang και Rag & Bone. Η εξαγορά θα ανεβάσει τα ετήσια έσοδα του ομίλου σε πάνω από 9,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία. Στον απόηχο της είδησης, η μετοχή της LVMH υποχώρησε σήμερα κατά 1,14%.