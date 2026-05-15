Τραμπ: «Με τον Σι μιλήσαμε πολύ για την Ταϊβάν - Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Σι ρώτησε ευθέως αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν αν η Κίνα επιτεθεί, ωστόσο αρνήθηκε να απαντήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι συζήτησε για πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, τονίζοντας ότι σύντομα θα λάβει απόφαση για το θέμα, το οποίο αποτελεί σημείο έντασης στις αμερικανοσινικές σχέσεις.

«Ο πρόεδρος Σι και εγώ μιλήσαμε πολύ για την Ταϊβάν», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει σύγκρουση γύρω από το θέμα, σημειώνοντας ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση προς τον Σι σχετικά με την Ταϊβάν.

«Δεν θέλει να γίνει μάρτυρας ενός πολέμου ανεξαρτησίας. Δεν σχολίασα επ΄αυτού, τον άκουσα», ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι μόνο ένα από τα σημεία τριβής μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας τα οποία η σύνοδος κορυφής είχε στόχο να μετριάσει, αν όχι να επιλύσει. Υπάρχουν πολλά: Ιράν, Ταϊβάν, εμπορικές σχέσεις, περιορισμοί στην πρόσβαση σε σπάνιες γαίες και ημιαγωγούς, τεχνητή νοημοσύνη (AI) και πνευματική ιδιοκτησία... Οι διαφωνίες ήρθαν στο φως χθες με μια ισχυρή προειδοποίηση από τον Κινέζο πρόεδρο σχετικά με τον κίνδυνο «σύγκρουσης» μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως o Σι δεσμεύτηκε πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε χθες, εν μέσω της συνόδου κορυφής, ότι οι δυνάμεις του επέτρεψαν τη διέλευση κινεζικών πλοίων. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις θέσεις του Πεκίνου για την «κατάσταση στο Ιράν».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ είναι «βαθιά πεπεισμένος» ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Από το ξέσπασμα του πολέμου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές.

«Εκείνος (ο Σι Τζινπίνγκ) είναι βαθιά πεπεισμένος ότι οι Ιρανοί δεν πρέπει να διαθέτουν πυρηνικό όπλο και θέλει να ξανανοίξουν το στενό», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα ανέφερε ότι ο Σι ρώτησε ευθέως αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν αν η Κίνα επιτεθεί στο νησί, ωστόσο αρνήθηκε να απαντήσει.

«Υπάρχει μόνο ένα άτομο που το γνωρίζει αυτό, και αυτό είμαι εγώ. Είμαι το μόνο άτομο», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτό με ρώτησε σήμερα ο πρόεδρος Σι. Είπα, δεν μιλάω γι' αυτό».

«Πρέπει να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι», τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος απευθυνόμενος στον Τραμπ χθες, ενώ δεσμεύθηκε «να ανοίξει όλο και περισσότερο» την Κίνα στις ξένες επενδύσεις.