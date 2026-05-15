ΗΠΑ - Κίνα: Ο Τραμπ αποκαλύπτει συνομιλία με τον Σι για τον Τζίμι Λάι

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ για τον πρώην μεγιστάνα των φιλοδημοκρατικών μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ Τζίμι Λάι, που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών για υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας. «Του μίλησα για το θέμα αυτό, είναι περίπλοκο για εκείνον. Μου είπε ότι ήταν μια δύσκολη περίπτωση που έπρεπε να διαχειριστεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Air Force One, επιστρέφοντας στις ΗΠΑ μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.

Ο Τζίμι Λάι, πιστός καθολικός, υποστηρίζεται στις ΗΠΑ από έναν ετερόκλιτο συνασπισμό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υποστηρικτές των δικαιωμάτων των μέσων ενημέρωσης και της δημοκρατίας όπως και συντηρητικούς χριστιανούς.

Ο επιχειρηματίας και ιδρυτής της φιλοδημοκρατικής εφημερίδας Apple Daily, που σήμερα είναι κλειστή, καταδικάστηκε στις 9 Φεβρουαρίου για συνωμοσία με το εξωτερικό και δημοσίευση που προέτρεπε σε εξέγερση, λαμβάνοντας την πιο βαριά ποινή που έχει επιβληθεί σε σχέση με τον νόμο για την εθνική ασφάλεια που έχει θεσπίσει το Πεκίνο.

Ο νόμος αυτός υιοθετήθηκε το 2020 μετά τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ. Μερικές φορές βίαιες, οι διαδηλώσεις αυτές είχαν συγκλονίσει πέρυσι το έδαφος το οποίο επέστρεψε η Βρετανία στην Κίνα το 1997.

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεώρησαν ότι η συγκεκριμένη ποινή φυλάκισης ισοδυναμεί με την «εσχάτη των ποινών» για τον Τζίμι Λάι, που είναι σχεδόν 80 ετών.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης σήμερα ότι ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ «εξέταζε πολύ σοβαρά την κατάσταση του πάστορα», μιας σημαντικής προτεσταντικής ένωσης στην Κίνα, του Τζιν Μίνγκρι. Ο τελευταίος συνελήφθη τον Οκτώβριο στο πλαίσιο της λήψης αυστηρότερων μέτρων σε εθνικό επίπεδο κατά των μη επίσημων θρησκευτικών ομάδων, συλλήψεις που οι ΗΠΑ καταδίκασαν με έντονο τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

