Αρειος Πάγος: Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση των δύο 17χρονων κοριτσιών

H Εισαγγελία παρήγγειλε τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων που σχετίζονται με την υπόθεση των δύο 17χρονων ανήλικων.

Με αφορμή δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που αναφέρονται στη διαρροή-δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν και με την αναπαραγωγή εικόνας (video) από τον τόπο του συμβάντος, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρήγγειλε στον διευθύνοντα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων.

Όπως επισημαίνει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, «τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα έχουν κατακλυσθεί, κατά κυριολεξία, με την απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν και με την αναπαραγωγή εικόνας (VIDEO) από τον τόπο του συμβάντος, αποκαλύπτοντας, πλην άλλων, την ταυτότητα των θυμάτων και των οικείων τους».

Ειδικότερα, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σημειώνει ότι «η διερεύνηση της διαρροής-δημοσιοποίησης των ανωτέρω κρίνεται ιδιαιτέρως επιβεβλημένη ενόψει του κινδύνου που ενδέχεται να προκαλέσει στη δημόσια σφαίρα η ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων και λεπτομερειών, ιδίως ως προς την πιθανή ψυχική επιβάρυνση ή μιμητική επίδραση σε άλλους ευάλωτους ανηλίκους ή πρόσωπα με ευαλωτότητα καθώς και της ανάγκης προστασίας της προσωπικότητας, της μνήμης των ανηλίκων και της ιδιωτικής ζωής των οικείων τους».

Ακόμη, η Ανωτάτη Εισαγγελία, αφού αναφέρει ορισμένα από τα δημοσιεύματα, ζητάει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών «να επιληφθείτε ο ίδιος ή ένας εκ των Εισαγγελέων Πρωτοδικών της Υπηρεσίας σας, για τη διακρίβωση ή μη αυτεπαγγέλτως διωκομένων εγκλημάτων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ