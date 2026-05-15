Εφορία: Έκρηξη 30% του αριθμού των οφειλετών τον Μάρτιο

Απλήρωτοι φόροι 2,8 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Με χρέη στο Δημόσιο 4.797.755 φορολογούμενοι.

Έκρηξη σημείωσε τον Μάρτιο ο αριθμός των φορολογούμενων που άφησαν απλήρωτους φόρους. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι τον Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο καταβάλλεται η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, οι φόροι που δεν πληρώθηκαν ανήλθαν σε 840 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το ύψος των νέων «κόκκινων» φορολογικών οφειλών στα 2,819 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Τον ίδιο μήνα ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30,31% και έφθασε σε 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα από 3.681.752 που ήταν το Φεβρουάριο του 2026.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν ότι τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη έφθασαν σε 3,023 δισ. ευρώ εκ των οποίων 2,819 δισ. ευρώ είναι φόροι.

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο έχουν ανέλθει σε 114,516 δισ. ευρώ εκ των οποίων 35,264 δισ. ευρώ είναι ανεπίδεκτα είσπραξης με αποτέλεσμα το καθαρό χρέος να διαμορφώνεται σε 79,252 δισ. ευρώ.

Από τους 4.797.755 οφειλέτες, οι 2.300.333 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων ενώ για 1.684.592 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης οφειλών.