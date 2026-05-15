Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης κυρώσεων κατά κινεζικών εταιρειών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο

Παράλληλα δήλωσε ότι θα αποδεχόταν μια 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τονίζοντας όμως ότι πρέπει να υπάρξει μια «πραγματική» δέσμευση στο θέμα αυτό από την Τεχεράνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινεζικών εταιρειών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι θα λάβει σύντομα απόφαση για το θέμα.

«Συζητήσαμε γι' αυτό και θα λάβω μια απόφαση τις επόμενες ημέρες», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, λίγο μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο μετά τη διήμερη συνάντηση κορυφής που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Παράλληλα δήλωσε ότι θα αποδεχόταν μια 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τονίζοντας όμως ότι πρέπει να υπάρξει μια «πραγματική» δέσμευση στο θέμα αυτό από την Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ