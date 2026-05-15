Γερμανία: «Καλό» τηλεφώνημα με τον Τραμπ είχε ο Μερτς

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε ένα «καλό τηλεφώνημα» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ο πρώτος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ». Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την κατάσταση σχετικά με το Ιράν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είχα ένα καλό τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Τραμπ κατά την επιστροφή του από την Κίνα. Συμφωνούμε: το Ιράν πρέπει να έρθει τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα», επισήμανε ο Φρίντριχ Μερτς και πρόσθεσε ότι κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο συζητήθηκε ακόμη μια ειρηνική λύση για την Ουκρανία, ενώ οι δύο ηγέτες συντονίστηκαν ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα.

«Οι ΗΠΑ και η Γερμανία είναι ισχυροί εταίροι στο πλαίσιο ενός ισχυρού ΝΑΤΟ», τόνισε ο καγκελάριος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ