Ειδήσεις | Διεθνή

Αφγανιστάν: Οι μητρικοί θάνατοι αυξάνονται δραματικά μετά την άνοδο των Ταλιμπάν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αφγανιστάν: Οι μητρικοί θάνατοι αυξάνονται δραματικά μετά την άνοδο των Ταλιμπάν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο τραγική, με χιλιάδες γυναίκες να στερούνται ακόμη και την πιο βασική ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού.

Η ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν βαθαίνει επικίνδυνα, με τις γυναίκες να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα, μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν, ότι οι μητρικοί θάνατοι στη χώρα ενδέχεται να αυξηθούν έως και 50% μέσα στη χρονιά, εξαιτίας της κατάρρευσης του συστήματος υγείας, της απαγόρευσης της αντισύλληψης και των αυστηρών περιορισμών που επιβάλλονται πλέον στις γυναίκες. Και όλα αυτά, ενώ βρισκόμαστε στο 2026.

Η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο τραγική, με χιλιάδες γυναίκες να στερούνται ακόμη και την πιο βασική ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
Φωτογραφία: @associatedpress

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο Μητσοτάκης απαντά «γιατί μια τρίτη τετραετία» - Το κόμμα Καρυστιανού «καταπίνει» τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Ο Δούκας παίρνει αποστάσεις

Εφορία: Έκρηξη 30% του αριθμού των οφειλετών τον Μάρτιο

Η θέση εργασίας με τα πιο πολλά χρήματα στην Ελλάδα - Έως 150.000 ευρώ ετησίως

tags:
Αφγανιστάν
Ταλιμπάν
Γυναίκες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider