ΕΕΕΠ: Καμπάνια στα τηλεοπτικά δίκτυα και έρευνα αναγνωρισιμότητας εν μέσω αλλαγών στην αγορά παιγνίων

Με φόντο το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, η Επιτροπή Παιγνίων ενισχύει την επικοινωνιακή και θεσμική της παρουσία.

Σε μια περίοδο όπου η αγορά παιγνίων βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές αλλαγές, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχωρά σε κινήσεις ενίσχυσης της δημόσιας και θεσμικής της παρουσίας, την ώρα που η αγορά αναμένει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τα τυχερά παίγνια, το οποίο παρουσιάστηκε ήδη στο Υπουργικό Συμβούλιο και φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου της αγοράς.

Η Ανεξάρτητη Αρχή υπέγραψε δύο ξεχωριστές συμβάσεις που κινούνται προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας και της αποτύπωσης της παρουσίας της στην κοινωνία. Η πρώτη αφορά τηλεοπτική καμπάνια κοινωνικών μηνυμάτων σε πανελλαδικά κανάλια και η δεύτερη τη διεξαγωγή πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας για την εικόνα και την αναγνωρισιμότητα της ίδιας της ΕΕΕΠ.

Οι κινήσεις αυτές συμπίπτουν χρονικά με τη μεγάλη αναδιάρθρωση που επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών στην αγορά παιγνίων, δίνοντας ενισχυμένο ρόλο στην ΕΕΕΠ και αυξάνοντας σημαντικά τα εργαλεία παρέμβασης απέναντι στην παράνομη δραστηριότητα.

Η καμπάνια στα τηλεοπτικά δίκτυα

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπέγραψε η ΕΕΕΠ με την Oyster Hellas, η Αρχή αναθέτει υπηρεσίες διανομής, προώθησης και παρακολούθησης δύο τηλεοπτικών κοινωνικών μηνυμάτων (σποτ), τα οποία θα μεταδίδονται επί δώδεκα μήνες σε τέσσερις διαδοχικούς κύκλους προβολής.

Η σύμβαση δεν αναφέρεται στο περιεχόμενο των σποτ, περιγράφει όμως αναλυτικά το τεχνικό και οργανωτικό σκέλος της καμπάνιας. Προβλέπει ηλεκτρονική διανομή των κοινωνικών μηνυμάτων προς τα τηλεοπτικά κανάλια, διαχείριση των εγκρίσεων του ΕΣΡ για τη μετάδοσή τους, παρακολούθηση της τηλεοπτικής προβολής και αποστολή αναλυτικών reports ανά κανάλι και ώρα μετάδοσης.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί σε ένα ιδιαίτερα ευρύ δίκτυο τηλεοπτικών σταθμών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ΕΡΤ, Alpha, Mega, ANT1, Star, Open, ΣΚΑΪ, Μακεδονία TV, Action24, Kontra, Attica TV, Naftemporiki TV, Blue Sky, καθώς και το Κανάλι της Βουλής.

Στο προοίμιο της σύμβασης γίνεται εκτενής αναφορά στον ρόλο της Διεύθυνσης Διοίκησης, Κοινωνικής Ευθύνης και Καινοτομίας της ΕΕΕΠ, καθώς και στο Γραφείο Επικοινωνίας και Εξωτερικών Σχέσεων, το οποίο έχει αναλάβει – μεταξύ άλλων – τη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας της Αρχής, τη σύνταξη ενημερωτικού υλικού και την υλοποίηση προγραμμάτων προβολής και επικοινωνίας.

Στην αγορά εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη κίνηση δείχνει τη βούληση της Επιτροπής να αποκτήσει πιο ενεργή δημόσια παρουσία σε μια περίοδο όπου η αγορά online gaming μεταβάλλεται ταχύτατα και το ρυθμιστικό πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο.

Πανελλαδική έρευνα για την εικόνα της ΕΕΕΠ

Παράλληλα, η ΕΕΕΠ ανέθεσε στην εταιρεία Pulse RC τη διεξαγωγή πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας για την αποτύπωση της εικόνας, της αναγνωρισιμότητας και της θεσμικής αντίληψης του κοινού σχετικά με την Επιτροπή Παιγνίων.

Η σύμβαση, ύψους 12.400 ευρώ με ΦΠΑ, έχει διάρκεια έως τις 30 Ιουνίου 2026 και εντάσσεται στην προσπάθεια της Αρχής να χαρτογραφήσει τη δημόσια παρουσία και τη θεσμική της απήχηση σε μια περίοδο όπου ο ρόλος της αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά.

Η έρευνα αναμένεται να αποτυπώσει τον βαθμό στον οποίο οι πολίτες γνωρίζουν την ύπαρξη και τις αρμοδιότητες της ΕΕΕΠ, κατά πόσο αντιλαμβάνονται τον ρυθμιστικό της ρόλο, αλλά και το επίπεδο εμπιστοσύνης που υπάρχει γύρω από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της αγοράς παιγνίων.

Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι μέχρι σήμερα η Επιτροπή λειτουργούσε περισσότερο ως ένας τεχνικός ρυθμιστής με περιορισμένη δημόσια ορατότητα, παρά το γεγονός ότι εποπτεύει μια αγορά με δισεκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών και συνεχώς αυξανόμενη ψηφιακή δραστηριότητα.

Η αγορά περιμένει το νέο νομοσχέδιο

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο παρουσιάστηκε ήδη στο Υπουργικό Συμβούλιο και θεωρείται από τους παράγοντες του κλάδου ως η σημαντικότερη παρέμβαση των τελευταίων ετών στην αγορά παιγνίων.

Με βάση την παρουσίαση του νομοσχεδίου, προβλέπεται σημαντική ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ, αλλά και αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς. Μεταξύ άλλων, το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων αποκτά ιδιότητα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις της Αρχής και ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου της ψηφιακής αγοράς.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερες ποινές για παράνομες πλατφόρμες, internet café και δίκτυα παράνομου στοιχηματισμού, αλλά και για influencers, affiliates και streamers που προωθούν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων. Τα πρόστιμα για τη διαδικτυακή προώθηση παράνομων παρόχων θα κυμαίνονται – σύμφωνα με την παρουσίαση – από 5.000 έως 50.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην επιτάχυνση της blacklist της ΕΕΕΠ, ώστε το μπλοκάρισμα παράνομων ιστοσελίδων να γίνεται ταχύτερα και πιο αυτοματοποιημένα, ενώ προβλέπονται βαρύτερες ποινικές κυρώσεις για όσους διοργανώνουν ή διακινούν παράνομα τυχερά παίγνια.

Την ίδια στιγμή, η αγορά παρακολουθεί με προσοχή και το θέμα της αυξημένης φορολογίας στα online παιχνίδια, με παράγοντες του κλάδου να επισημαίνουν ότι χωρίς αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης δραστηριότητας, η υπερφορολόγηση μπορεί να οδηγήσει περισσότερους παίκτες εκτός αδειοδοτημένου περιβάλλοντος.

Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, οι κινήσεις της ΕΕΕΠ γύρω από την επικοινωνία, την προβολή και τη μέτρηση της δημόσιας εικόνας της δείχνουν ότι η Αρχή προετοιμάζεται ήδη για έναν πιο ενεργό και κεντρικό ρόλο στην επόμενη ημέρα της αγοράς παιγνίων.