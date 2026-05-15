Παράνομος τζόγος: Ο νέος «ψηφιακός υπόκοσμος» των 2 δισ. ευρώ

Το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζει αυστηρό πλαίσιο για influencers, πληρωμές και παράνομα sites, ενώ η αγορά προειδοποιεί ότι η αύξηση της φορολογίας στα online κέρδη μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τον παράνομο τζόγο.

Σε φάση αναμονής βρίσκεται η αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, καθώς το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα, φέρνοντας αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων, ποινών και παρεμβάσεων απέναντι στις μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες.

Το σχέδιο νόμου έχει ήδη παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη και περιλαμβάνει αυστηροποίηση του πλαισίου για παράνομα sites, internet café, influencers και ψηφιακή διαφήμιση, αλλά και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ.

Ωστόσο, πίσω από τη συζήτηση για τα νέα μέτρα, στην αγορά κυριαρχεί ένας έντονος προβληματισμός: ότι η αύξηση της φορολόγησης στα κέρδη των παικτών στα online παιχνίδια ενδέχεται να λειτουργήσει τελικά υπέρ των παράνομων πλατφορμών.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι όσο αυξάνεται το φορολογικό βάρος στο νόμιμο περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το κίνητρο για μέρος των παικτών να στραφούν σε μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες που υπόσχονται αφορολόγητα κέρδη, μεγαλύτερες αποδόσεις και λιγότερους περιορισμούς

«Η καταπολέμηση του παράνομου τζόγου δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά αν την ίδια στιγμή το νόμιμο περιβάλλον γίνεται λιγότερο ανταγωνιστικό», αναφέρουν χαρακτηριστικά παράγοντες του κλάδου.

Αγορά 2 δισ. ευρώ χωρίς κανόνες

Ο παράνομος τζόγος εξελίσσεται πλέον σε μία από τις μεγαλύτερες «σκιώδεις» ψηφιακές αγορές στην Ελλάδα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς και στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί και στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης για το νέο νομοσχέδιο, τα ποσά που διακινούνται μέσω μη αδειοδοτημένων πλατφορμών προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, η τελευταία έρευνα της ΕΕΕΠ δείχνει ότι περίπου 800.000 άτομα στην Ελλάδα έχουν συμμετάσχει έστω μία φορά σε παράνομα τυχερά παίγνια, με τη μέση δαπάνη ανά παίκτη να ξεπερνά τις 2.000 ευρώ.

Για την αγορά, το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημοσιονομικό αλλά και κοινωνικό, καθώς οι παράνομες πλατφόρμες λειτουργούν χωρίς μηχανισμούς προστασίας παικτών, χωρίς ελέγχους ηλικίας και χωρίς ταυτοποίηση χρηστών.

Το νέο μέτωπο: influencers και social media

Ένα από τα βασικά στοιχεία του νέου νομοσχεδίου αφορά για πρώτη φορά τη συστηματική αντιμετώπιση της προώθησης παράνομου τζόγου μέσω social media. Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει αυστηρά πρόστιμα για influencers, streamers και affiliates που διαφημίζουν μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται ποινές που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται πιο γρήγορο «κλείδωμα» ιστοσελίδων μέσω της blacklist της ΕΕΕΠ, αλλά και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας για internet café που χρησιμοποιούνται ως «βιτρίνες» παράνομου στοιχηματισμού.

Η αγορά θεωρεί ότι το συγκεκριμένο πεδίο είναι κρίσιμο, καθώς πλέον μεγάλο μέρος της «στρατολόγησης» παικτών γίνεται μέσα από TikTok, Instagram, Telegram και κλειστές ομάδες στα social media.

Το κρίσιμο ζήτημα των πληρωμών

Πέρα όμως από τα sites και τις διαφημίσεις, το βασικό ζητούμενο για την αγορά είναι ο περιορισμός της ροής χρήματος προς μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το λεγόμενο PSP Blocking, δηλαδή η δυνατότητα αποκλεισμού συναλλαγών προς παράνομους operators μέσω τραπεζών, fintech εταιρειών και παρόχων πληρωμών.

Στελέχη του κλάδου υποστηρίζουν ότι χωρίς ουσιαστικό έλεγχο στις πληρωμές, οι παράνομες πλατφόρμες θα συνεχίσουν να επανεμφανίζονται ακόμη κι αν μπλοκάρονται οι ιστοσελίδες τους. «Το πραγματικό παιχνίδι δεν είναι πλέον μόνο στο domain αλλά στο πώς μετακινείται το χρήμα», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Η αγορά περιμένει το τελικό πλαίσιο

Το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στην αγορά τυχερών παιγνίων, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να σφίξει τον κλοιό γύρω από μια δραστηριότητα που εξελίσσεται ταχύτατα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Ωστόσο, η αγορά επιμένει ότι η επιτυχία των μέτρων θα εξαρτηθεί από το αν θα υπάρξει ταυτόχρονα μια ισορροπημένη πολιτική απέναντι στο νόμιμο online gaming. Γιατί, όπως σημειώνουν στελέχη του κλάδου, «αν αυξηθεί η φορολογία χωρίς να περιοριστεί ουσιαστικά ο παράνομος τζόγος, υπάρχει ο κίνδυνος να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η μαύρη αγορά αντί να περιοριστεί».