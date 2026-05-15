Επίσκεψη Τασούλα στο Εθνικό Πάρκο του Έβρου: «Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια»

Το Εθνικό Πάρκο του Έβρου επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στην περιοχή.

Ο κ. Τασούλας επιβιβάστηκε σε στρατιωτικό σκάφος και περιηγήθηκε στις εκβολές του ποταμού Έβρου, όπου βρίσκεται το Εθνικό Πάρκο, ένας από τους σημαντικότερους βιοτόπους της Ευρώπης.

O πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τον θαυμασμό του για την απαράμιλλη ομορφιά αυτού του μοναδικού υγροτόπου αλλά και για τον δυναμισμό των κατοίκων της περιοχής και όλων όσοι έχουν καθημερινά, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανοιχτά τα μάτια, για να προστατεύσουν αυτή την ανεκτίμητη περιοχή.

«Η επίσκεψη εδώ στο Δέλτα του Έβρου σε γεμίζει θαυμασμό. Θαυμασμό για την απαράμιλλη ομορφιά της φύσης, αυτού του μοναδικού, ανεκτίμητου υγροτόπου.

Αλλά και θαυμασμό για τον δυναμισμό των ακριτών μας. Όλων αυτών που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των συνόρων μας. Ο Ελληνικός Στρατός, η Ελληνική Αστυνομία, αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι αλιεύουν στο Δέλτα του Έβρου, έχουν καθημερινά ανοιχτά τα μάτια, για να προστατεύσουν αυτή την ανεκτίμητη περιοχή.

Είμαστε, ως Πολιτεία, αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, ο οποίος, ταυτόχρονα, αποτελεί και όριο της χώρας μας "προς Ανατολάς". Και αυτό το όριο της χώρας μας "προς Ανατολάς", προς την Τουρκία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεφύγει από την προσοχή μας, από το ενδιαφέρον μας, από την επιτήρησή μας.

Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια. Και κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του '20.

Και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί, θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά» τόνισε ο ΠτΔ.