Τραμπ: Η επίθεση στο Κίεβο μπορεί να οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση των ειρηνευτικών προσπαθειών

Τραμπ: Η ρωσική επίθεση στο Κίεβο μπορεί να οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση των ειρηνευτικών προσπαθειών

Newsroom
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε σήμερα ότι πιστεύει πως η ρωσική πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία του Κιέβου στην οποία σκοτώθηκαν 24 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, ενδέχεται να εμποδίσει τις προσπάθειες για την εξεύρεση μίας ειρηνικής διευθέτησης στον πόλεμο που διεξάγει η Μόσχα στην Ουκρανία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος «Air Force One» κατά την επιστροφή του από την Κίνα, ο Τραμπ – ο οποίος προσπάθησε, χωρίς μέχρι στιγμής να το πετύχει, να μεσολαβήσει για τον τερματισμό ενός πολέμου που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «άσκοπο μακελειό» – δήλωσε ότι είχε συζητήσει τη σύγκρουση με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι επιθυμούν να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

«Είναι ένα ζήτημα που θα θέλαμε να δούμε να επιλύεται. Μέχρι χθες το βράδυ, τα πράγματα έδειχναν καλά, αλλά αυτοί (οι Ουκρανοί) δέχτηκαν ένα σοβαρό πλήγμα χθες το βράδυ. Οπότε θα συμβεί (το τέλος του πολέμου). Αλλά είναι κρίμα», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη ρωσική επίθεση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να τιμωρηθεί η Μόσχα για την επίθεση, αφού κατέθεσε σήμερα κόκκινα τριαντάφυλλα στα ερείπια της πολυκατοικίας.

Η Ρωσία ανέφερε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στην πόλη Ριαζάν.

Και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι δεν στοχεύουν σκόπιμα αμάχους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να μεταβεί στην Κίνα και να συναντηθεί με τον Σι την επόμενη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι ο Πούτιν ελπίζει να συζητήσει με τον Σι την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, καθώς και τις διμερείς σχέσεις και διεθνή ζητήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

