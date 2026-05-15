Βουλή: Ανεξαρτητοποίηση Φ. Οζγκιούρ από Νέα Αριστερά

Newsroom
Την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής Ροδόπης, Φερχάτ Οζγκιούρ. Την επιστολή του κ. Οζγκιούρ, που φέρει σημερινή (15/05/2026) ημερομηνία, ανέγνωσε στην ολομέλεια της Βουλής ο Η' αντιπρόεδρος του Σώματος, Β. Βιλιάρδος.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί 11 (από 12) βουλευτές, όσους και η κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται στους 28 (από 27).

Οι δυνάμεις των κομμάτων έχουν ως εξής:

  • ΝΔ: 156
  • ΠΑΣΟΚ: 32
  • ΣΥΡΙΖΑ: 25
  • ΚΚΕ: 21
  • ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 11
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ:11
  • «ΝΙΚΗ»: 8
  • ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5
  • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ: 28

