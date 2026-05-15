«Βουτιά» άνω του 10% για το ασήμι, σχεδόν 3% για τον χρυσό

Το ασήμι στην αγορά spot υποχωρεί άνω του 9% στα 76,87 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς εντείνεται το sell off στην αγορά μετάλλων.

Διευρύνουν τις απώλειές τους για δεύτερη συνεδρίαση τα πολύτιμα μέταλλα, καθώς ισχυρότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τροφοδοτούν τις προσδοκίες για παρατεταμένα υψηλά επιτόκια.

Συγκεκριμένα, το ασήμι στην αγορά spot υποχωρεί 9,27% στα 76,87 δολάρια/ουγγιά την Παρασκευή, ενώ τα συμβόλαια παράδοσης Ιουλίου υποχωρούν κατά 10,01% στα 76,79 δολάρια/ουγγιά, καθώς εντείνεται το sell off στην αγορά μετάλλων.

Ο χρυσός spot επίσης υποχωρεί κατά 2,52% στα 4.559,65 δολάρια/ουγγιά, oδεύοντας προς εβδομαδιαίες απώλειες, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του μετάλλου για τον Ιούνιο στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης χάνουν 2,95% στα 4.552,4 δολάρια/ουγγιά.

Ισχυρές απώλειες και για τα υπόλοιπα μέταλλα, με την πλατίνα παραδόσεως Ιουλίου να υποχωρεί κατά 4,68% στα 1.992,60 δολάρια/ουγγιά, ενώ το παλλάδιο Ιουνίου χάνει 1,56% στα 1.438 δολάρια. Ο χαλκός, τέλος, σημειώνει απώλειες 4,61% στα 6,304 δολάρια.

Η μαζική έξοδος των επενδυτών από τα μέταλλα ακολούθησε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τα οποία έδειξαν ότι οι πιέσεις στις τιμές επιταχύνθηκαν ξανά. Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν σε υψηλό τριετίας 3,8% ετησίως τον Απρίλιο, από 3,3% τον Μάρτιο, ενώ ο δείκτης ενέργειας αυξήθηκε κατά 17,9% την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ.

Επίσης, σε υψηλό 3,5 ετών σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός χονδρικής (PPI - producer price index) τον Απρίλιο στις ΗΠΑ, σε ένα ακόμη δυσοίωνο σημάδι πως ο οι πιέσεις των τιμών στις ΗΠΑ επιμένουν. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης κλιμακώθηκε 6%, στη μεγαλύτερη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2022.

Οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν προκληθεί σε μεγάλο βαθμό από τον παρατεταμένο πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που διέκοψαν τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και ώθησαν υψηλότερα το κόστος πετρελαίου και μεταφοράς.

Οι αγορές έχουν πλέον αποτιμήσει την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από την Fed φέτος, ενώ ορισμένοι επενδυτές τοποθετούνται για μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων μέχρι τον Δεκέμβριο.

Οι υψηλότερες προσδοκίες για τα επιτόκια τείνουν να πιέζουν τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία όπως το ασήμι και ο χρυσός, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν το δολάριο.