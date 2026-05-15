Πτωτικό κλίμα στην Wall Street με βαρίδι την τεχνολογία

Στον απόηχο της συνάντησης Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ κινείται η αμερικανική αγορά.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται στη συνεδρίαση της Παρασκευής οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με τον τεχνολογικό κλάδο να οδηγεί τις απώλειες στην αμερικανική αγορά, στον απόηχο της συνάντησης Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 488 μονάδες ή 0,98% και κινείται στα επίπεδα των 49.559 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει απώλειες 1,20% και διαμορφώνεται στις 7.413 μονάδες. Ισχυρότερες πιέσεις για τον δείκτη Nasdaq, ο οποίος χάνει 1,56% στις 26.220 μονάδες.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ισχυρή πτώση άνω του 6% καταγράφει η μετοχή της Intel, ενώ οι τίτλοι των Advanced Micro Devices και Micron Technology υποχωρούν κατά περίπου 5%. Απώλειες σχεδόν 4% σημειώνει και η μετοχή της Nvidia, ενώ ο τίτλος της Cerebras Systems υποχωρεί κατά 4%, μετά το ράλι του +68% της Πέμπτης.

Εξαίρεση στο συνολικό πτωτικό κλίμα αποτελεί η μετοχή της Microsoft, με τον τεχνολογικό κολοσσό να ενισχύεται κατά περίπου 2% μετά τις αναφορές του Μπιλ Άκμαν πως η Pershing Square ενίσχυσε την θέση της στην εταιρεία.

Στο μεταξύ, η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού παγκοσμίως, έφτασε στο 4,56% - το υψηλότερο επίπεδό της από τον Μάιο του 2025, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις πως τα επιτόκια θα αυξηθούν ταχύτερα από το αναμενόμενο και ότι η ανάπτυξη θα υποστεί πλήγμα.

Οι πιθανότητες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο έχουν υπερδιπλασιαστεί την τελευταία εβδομάδα, φτάνοντας περίπου στο 40%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, αφού τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό σηματοδότησαν ότι οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να αποδειχθούν πιο δύσκολες να περιοριστούν.