Εβδομαδιαίες απώλειες 1,46% στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Με την πλειονότητα των μετοχών της Λεωφόρου Αθηνών να υποχρεώνεται σε απώλειες, και με τις τράπεζες στο επίκεντρο των πιέσεων, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κινήθηκε την Παρασκευή μόνιμα πτωτικά, ολοκληρώνοντας στα χαμηλά ημέρας.

Με φόντο την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου προς τα 110 δολάρια και τις πτωτικές τάσεις στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, οι επενδυτές στο ΧΑ κινήθηκαν επιφυλακτικά, αν και δε έλλειψαν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις τόσο στη μεγάλη όσο και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν πως το θετικό υπόβαθρο των προηγούμενων ημερών δεν είχε κάποιον ουσιαστικό θεμελιώδη καταλύτη, πέρα από τη συγκρατημένη κίνηση των τιμών του πετρελαίου, υπό την ελπίδα ότι μπορεί να αυξηθεί σταδιακά ο αριθμός των πλοίων που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, όσο δεν διαφαίνεται κάποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κι όσο τα Στενά παραμένουν κλειστά, οι πιθανότητες για ένα πιο επιθετικό σενάριο κίνησης των τιμών του πετρελαίου αυξάνονται. Κάποιοι αναλυτές σημειώνουν επίσης ότι, καθώς ο Τραμπ επιστρέφει από την Κίνα, οι κίνδυνοι για αρνητικές ειδήσεις από το Ιράν αυξάνονται ενόψει του Σαββατοκύριακου.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες υποχρεώθηκαν σε σοβαρές απώλειες, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να υποχωρεί περί του 1,9%, τον βρετανικό FTSE100 περί του 1,8% και τον γαλλικό CAC40 να κινείται στο -1,20%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.246,82 μονάδες με απώλειες 2,26%, κινούμενος πτωτικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Σε επίπεδο εβδομάδας, οι συνολικές απώλειες του ΓΔ διαμορφώθηκαν σε 1,46%. Εντονότερες οι πιέσεις για τον δείκτη των τραπεζών, που σημείωσε πτώση 3,52% στις 2.536,60 μονάδες, ενώ σε εβδομαδιαία βάση υποχώρησε συνολικά κατά 3,48%.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Optima διαφοροποιήθηκε με άνοδο 1,60% στα 10,16 ευρώ. Στον αντίποδα τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Eurobank υποχωρώντας 4,79% στα 3,72 ευρώ. Για την Τρ. Πειραιώς οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 4,09% στα 8,30 ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι Alpha Bank και ΕΤΕ υποχωρώντας 3,88% και 3,63% αντίστοιχα. Σε οριακά αρνητικό έδαφος, η Τρ. Κύπρου (-0,05%) έκλεισε στα 9,32 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:2,5 με 32 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 79 σε αρνητικό και 38 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητοι. Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 239 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 30,94 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στον FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισε η άνοδος 2,19% για την ElvalHalcor στα 5,59 ευρώ, καθώς και τα κέρδη 1,95% για τον ΟΤΕ στα 18,86 ευρώ. Ενισχυμένη άνω του 1% έκλεισε και η μετοχή της Helleniq Energy (+1,23%), ενώ με μικρότερα κέρδη 0,45% ακολούθησε η Motor Oil. Αμετάβλητος στα 9,97 ευρώ έκλεισε ο τίτλος του ΔΑΑ.

Σε αρνητικό έδαφος η Cenergy υποχώρησε 4,14% στα 25,02 ευρώ, οι μετοχές των Τιτάν, ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ σημείωσαν απώλειες περί του 2,8%-2,9%, ενώ άνω του 2% υποχώρησαν και οι Viohalco (-2,51%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,23%) και Metlen (-2,11%). Στο -1,86% και τα 47,60 ευρώ έκλεισε η Coca-Cola HBC.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσαν οι μετοχές των ΚΡΙ-ΚΡΙ (+2,04%), Trade Estates (+1,49%) και Ideal (+1,34%), ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν οι ΑΔΜΗΕ (-4,01%), Intracom (-1,54%), Qualco (-1,21%) και ΟΛΠ (-1,17%).