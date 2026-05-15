Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ υπερδιπλασίασε μέσα σε ένα χρόνο την περιουσία του και μπήκε στο κλαμπ του 1 δισ.

Η περιουσία των Μπέκαμ εκτοξεύθηκε «χάρη σε έξυπνες επενδύσεις στο ποδόσφαιρο, τα τρόφιμα και τα ποτά, τα ακίνητα και τη μόδα», σύμφωνα με τους Sunday Times.

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ντέιβιντ Μπέκαμ και η σύζυγός του Βικτόρια, πρώην μέλος του συγκροτήματος Spice Girls, εισήλθαν επίσημα στο κλαμπ των Βρετανών δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη που δημοσίευσαν οι Sunday Times. Η κοινή περιουσία του διάσημου ζευγαριού εκτιμάται πλέον στα 1,185 δισεκατομμύρια λίρες, σημειώνοντας θεαματική αύξηση σε σχέση με τα περίπου 500 εκατομμύρια λίρες που υπολογίζονταν έναν χρόνο πριν.

Η εντυπωσιακή οικονομική άνοδος αποδίδεται κυρίως στις επενδύσεις του πρώην αρχηγού της εθνικής Αγγλίας στην ποδοσφαιρική ομάδα Inter Miami στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε και η παραμονή του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα έως το 2028, γεγονός που αύξησε σημαντικά την αξία του συλλόγου και των επενδύσεων γύρω από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αναπτύξεων ακινήτων.

Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ - Photo Credit: Associated Press

Παράλληλα, η επιχειρηματική δραστηριότητα της Βικτόρια Μπέκαμ συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά. Το fashion brand της, «Victoria Beckham», που ξεκίνησε το 2008, ξεπέρασε για πρώτη φορά σε ετήσιο κύκλο εργασιών τα 100 εκατομμύρια λίρες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία του στον χώρο της μόδας, έπειτα από αρκετά χρόνια οικονομικών δυσκολιών.

Πέρα από τον πρώην άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη φετινή λίστα των Sunday Times ξεχώρισαν επίσης οι αδελφοί Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ, οι οποίοι εισήλθαν για πρώτη φορά στους πλουσιότερους Βρετανούς χάρη στην επιτυχημένη περιοδεία επανένωσης των Oasis. Η κοινή τους περιουσία υπολογίζεται πλέον στις 375 εκατομμύρια λίρες.

Την ίδια ώρα, σημαντική άνοδο κατέγραψε και ο ιδιοκτήτης και συνιδρυτής της βρετανικής διαδικτυακής τράπεζας Revolut, Νικ Στορόνσκι, του οποίου η περιουσία ξεπέρασε τα 16 δισεκατομμύρια λίρες, μετά την εκτόξευση της αποτίμησης της ψηφιακής τράπεζας.