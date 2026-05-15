Titan SA: Εγκρίθηκε από ΓΣ η διανομή μικτού μερίσματος 1,10 ευρώ/μετοχή

Η Titan SA ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2026, ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων:
- της διανομής μικτού μερίσματος €1,10 ανά μετοχή:
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 1 Ιουλίου 2026
Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date): 2 Ιουλίου 2026
Ημερομηνία καταβολής μερίσματος: 7 Ιουλίου 2026
- της ανανέωσης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός έτους, ως εξής:
- Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος·
- Ανδρέας Άρτεμης, ανεξάρτητο μέλος·
- Marcel Cobuz, εκτελεστικό μέλος·
- Μιχαήλ Κολακίδης, εκτελεστικό μέλος·
- Χάρης Δαυίδ, ανεξάρτητο μέλος·
- Lyn Grobler, ανεξάρτητο μέλος·
- Πόλα Χατζησωτηρίου, ανεξάρτητο μέλος·
- Λεωνίδας Κανελλόπουλος, εκτελεστικό μέλος·
- Στέλλα Κυριακίδου, ανεξάρτητο μέλος·
- Σταύρος Παντζαρής ανεξάρτητο μέλος·
- Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, εκτελεστικό μέλος· και
- Δημήτριος Τσιτσιράγκος, ανεξάρτητο μέλος.