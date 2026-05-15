Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Titan SA: Εγκρίθηκε από ΓΣ η διανομή μικτού μερίσματος 1,10 ευρώ/μετοχή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Titan SA: Εγκρίθηκε από ΓΣ η διανομή μικτού μερίσματος 1,10 ευρώ/μετοχή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η Titan SA ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2026, ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Titan SA ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2026, ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων:

- της διανομής μικτού μερίσματος €1,10 ανά μετοχή:

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 1 Ιουλίου 2026

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date): 2 Ιουλίου 2026

Ημερομηνία καταβολής μερίσματος: 7 Ιουλίου 2026

- της ανανέωσης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός έτους, ως εξής:

  • Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος·
  • Ανδρέας Άρτεμης, ανεξάρτητο μέλος·
  • Marcel Cobuz, εκτελεστικό μέλος·
  • Μιχαήλ Κολακίδης, εκτελεστικό μέλος·
  • Χάρης Δαυίδ, ανεξάρτητο μέλος·
  • Lyn Grobler, ανεξάρτητο μέλος·
  • Πόλα Χατζησωτηρίου, ανεξάρτητο μέλος·
  • Λεωνίδας Κανελλόπουλος, εκτελεστικό μέλος·
  • Στέλλα Κυριακίδου, ανεξάρτητο μέλος·
  • Σταύρος Παντζαρής ανεξάρτητο μέλος·
  • Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, εκτελεστικό μέλος· και
  • Δημήτριος Τσιτσιράγκος, ανεξάρτητο μέλος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο Μητσοτάκης απαντά «γιατί μια τρίτη τετραετία» - Το κόμμα Καρυστιανού «καταπίνει» τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Ο Δούκας παίρνει αποστάσεις

Εφορία: Έκρηξη 30% του αριθμού των οφειλετών τον Μάρτιο

Η θέση εργασίας με τα πιο πολλά χρήματα στην Ελλάδα - Έως 150.000 ευρώ ετησίως

tags:
Τιτάν
Μέρισμα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider