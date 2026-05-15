Στη φυλακή έξι κατηγορούμενοι για τη ληστεία στην Τιθορέα - Επεισόδια στην Ευελπίδων

Στην φυλακή οδηγούνται οι έξι από τους οκτώ κατηγορούμενους για την υπόθεση της δράσης εγκληματικής οργάνωσης με τελευταία ενέργεια την ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, μετά τις απολογίες που έδωσαν για σωρεία βαριών κατηγοριών που τους αποδίδονται.

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι με ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Στο ανακριτικό γραφείο οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωσαν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι εξ αυτών φαίνεται να επιφυλάχθηκαν να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τις 11 ληστείες που τους αποδίδονται, σε άλλον χρόνο. Τρεις κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποίησαν βία και δεν προέβαλαν αντίσταση.

Η δικογραφία για τους δράστες της ληστείας στην Κάτω Τιθωρέα περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων.

Οι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος αφορούν: συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα κατ' εξακολούθηση, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και διακεκριμένη περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ).

Επεισόδια έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων

Ένταση επικράτησε έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, λίγο μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας στην τράπεζα της Κάτω Τιθορέας.

Ειδικότερα, την ώρα που οι αστυνομικοί οδηγούσαν τους προφυλακισθέντες στις κλούβες για να τους οδηγήσουν στη ΓΑΔΑ, ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί στο προαύλιο χώρο των δικαστηρίων για να συμπαρασταθεί στους κατηγορούμενους πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβοβίδων κρότου λάμψης.

