Αισιοδοξία στις ευρωαγορές σε αυστηρώς πολιτικό φόντο

Διεύρυναν τα κέρδη της χθεσινής συνεδρίασης οι ευρωαγορές την Πέμπτη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία και τους κλυδωνισμούς που βιώνει η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ αλλά και το κρίσιμο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,69% στις 615,66 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κλείνουν σε θετικό έδαφος. Οι μετοχές τεχνολογίας και μέσων ενημέρωσης ηγήθηκαν των κερδών, ενώ οι μετοχές εξόρυξης και οι τράπεζες υστέρησαν σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης πρόσθεσε 1,31% στις 24.452 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κέρδισε 0,46% στις 10.372 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιήθηκε 0,93% και τις 8.082 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε κέρδη 1,15% στις 50.050 μονάδες ενώ ο IBEX 35 αναρριχήθηκε 0,87% στις 17.809 μονάδες.

Η κρίση στη βρετανική πολιτική σκηνή παρέμεινε ψηλά στην ειδησεογραφική ατζέντα στην Ευρώπη, καθώς ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ της Βρετανίας υπέβαλε σήμερα την παραίτηση του από την κυβέρνηση, λέγοντας ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ, φέρνοντας τον πρωθυπουργό να ακροβατεί πλέον επί ξυρού ακμής. Ο Στρίτινγκ αναμένεται ευρέως να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία. Είναι δημοφιλής στη δεξιά πτέρυγα των Εργατικών, αλλά αντιμετωπίζεται αρνητικά από αριστερούς βουλευτές, οι οποίοι θα προτιμούσαν την Άντζελα Ρέινερ ή τον δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ ως αρχηγό του κόμματος.

Την ίδια ώρα, το ΑΕΠ της Βρετανίας επιτάχυνε με ρυθμό 0,6%, καταγράφοντας την ταχύτερη ανάπτυξη σε διάστημα ενός έτους, ωστόσο μένει ευάλωτο λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωστών ως gilts, υποχώρησαν την Πέμπτη, με την απόδοση του 10ετούς gilt ομολόγου αναφοράς να διαπραγματεύεται τελευταία φορά περίπου 7 μονάδες βάσης χαμηλότερα.

Ταυτόχρονα, το ταξίδι του προέδρου των ΗΠΑ στο Πεκίνο για την σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, βρίσκεται στο επίκεντρο των αγορών παγκοσμίως εν μέσω ελπίδων ότι οι δύο ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη θα μπορέσουν να σταθεροποιήσουν τη διμερή σχέση τους. Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της Κίνας υπογράμμισε πως η Πεκίνο και Ουάσιγκτον θα έπρεπε να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι».

Ο Τραμπ συνοδεύεται στην επίσκεψη από μια ομάδα στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, Έλον Μασκ, και του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Η σχέση μεταξύ των δύο χωρών θα είναι «καλύτερη από ποτέ», ανέφερε ο Τραμπ στον Σι, σε μία προσπάθεια εξομάλυνσης και αποκλιμάκωσης των εντάσεων σε διεθνές επίπεδο.