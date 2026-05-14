Επέστρεψε στην κερδοφορία η Klarna στο πρώτο τρίμηνο - Πάνω από 1 δισ. ο τζίρος

Η Klarna Group Plc αύξησε τα έσοδά της κατά 44% σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Klarna Group Plc ανακοίνωσε μικρά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησής της και να επεκταθεί στον τομέα των καθημερινών καταναλωτικών δαπανών.

Η εταιρεία πληρωμών με έδρα τη Στοκχόλμη ανακοίνωσε καθαρά έσοδα ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, σε σύγκριση με καθαρή ζημία 99 εκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη. Οι αναλυτές που συγκέντρωσε το Bloomberg είχαν εκτιμήσει κατά μέσο όρο καθαρή ζημία ύψους 67,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, χάρη στην αύξηση των εσόδων από τόκους και στην αύξηση των εγγραφών στο προϊόν χρεωστικής κάρτας της Klarna.

Πριν από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο πέρυσι, η εταιρεία είχε θέσει τις βάσεις για να δραστηριοποιηθεί σε όλους τους τομείς της καταναλωτικής χρηματοδότησης, και όχι μόνο στα δάνεια «αγορά τώρα, πλήρωσε αργότερα».

«Είναι οι καθημερινές δαπάνες, οι χρεωστικές συναλλαγές, οι καθημερινές συναλλαγές και τα προϊόντα αποταμίευσης που διαθέτουμε», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Sebastian Siemiatkowski σε συνέντευξή του.

Οι μετοχές της Klarna έχουν σημειώσει σημαντική πτώση από την αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας. Αναλυτές έχουν επισημάνει ότι τα μακροπρόθεσμα δάνεια της εταιρείας επιβαρύνουν την κερδοφορία, κάτι που, όπως έχει δηλώσει ο Siemiatkowski, θα διορθωθεί με τον καιρό.

Ενώ η Klarna έχει χρηματοδοτήσει τα δάνεια της κυρίως με καταθέσεις, ο Siemiatkowski δήλωσε ότι η εταιρεία επιδιώκει να συνάψει περισσότερες συμφωνίες προθεσμιακής ροής (forward flow) και σημαντικές μεταβιβάσεις κινδύνου, προκειμένου να ενισχύσει τις δανειοδοτικές της δυνατότητες. Οι συμφωνίες προθεσμιακής ροής επιτρέπουν στην Klarna να πουλήσει ένα χαρτοφυλάκιο μελλοντικών δανείων σε έναν επενδυτή, ενώ ο τελευταίος μεταφέρει ένα μέρος του κινδύνου για να απελευθερώσει κεφάλαια.

«Η εταιρεία έχει πρόσβαση σε καταθέσεις και σε «περιβάλλοντα με χαμηλότερα επιτόκια, όπως η Γερμανία και η Σουηδία, όπου τα επιτόκια είναι χαμηλότερα, και μπορούμε να συγκεντρώνουμε καταθέσεις εκεί και να τις αξιοποιούμε στις ΗΠΑ», ανέφερε. «Επιπλέον, έχουμε προσθέσει και θα συνεχίσουμε να προσθέτουμε, με σκοπό τη διαφοροποίηση της βάσης χρηματοδότησής μας, αυτά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και άλλα παρόμοια μέσα».

Τον περασμένο μήνα, η Varde Partners LP ηγήθηκε μιας ομάδας επενδυτών σε μια συναλλαγή SRT της Klarna, η οποία αποτελεί την έκτη συναλλαγή αυτού του είδους για την εταιρεία.