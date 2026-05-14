Μακρόν: «Δείγμα της ρωσικής υποκρισίας οι τελευταίες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας»

Εμανουέλ Μακρόν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Δείγμα της υποκρισίας με την οποία η Ρωσία διαπραγματεύεται την ευαίσθητη εκεχειρία των τελευταίων ημερών χαρακτήρισε, σε διαδικτυακό του μήνυμα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις κατά πόλεων της Ουκρανίας και του αστικού πληθυσμού.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε τις επιθέσεις αυτές ως σημαντικότερες των τελευταίων ετών υπογραμμίζοντας ότι με τον βομβαρδισμό των αμάχων η Ρωσία επιδεικνύει λιγότερο τη δύναμή της και περισσότερο την αδυναμία της.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν αναφέρει ότι η Ρωσία δεν έχει πλέον λύσεις στο στρατιωτικό επίπεδο και δεν ξέρει πως να τελειώσει τον επιθετικό της πόλεμο. Η Γαλλία θα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και του πληθυσμού της και θα συνεχίσει να ενεργοποιείται για την επίτευξη παύσης των εχθροπραξιών και μίας ειρήνης δίκαιης και διαρκούς που θα εγγυάται την ασφάλεια τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης, κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

