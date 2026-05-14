ΔΑΑ: Σε διαπραγμάτευση από την Παρασκευή οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 8.653.718 νέων μετοχών της Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), από την ΑΜΚ μέχρι ποσού €14.500.000 μέσω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025 και τα προς διάθεση αποθεματικά, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:

(α) Στις 14.05.2026 το Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens των 8.653.718 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέχρι ποσού €14.500.000, με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, μέσω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος από τα διανεμητέα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025 και τα προς διάθεση αποθεματικά.

(β) Στις 15.05.2026 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.

Οι Νέες Μετοχές, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (ΔΑΑ)
ΑΜΚ (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου)
