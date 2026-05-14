Βρετανία: Ο Στάρμερ έχει την στήριξη του υπουργικού συμβουλίου, δηλώνει η υπουργός Παιδείας

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει την στήριξη του υπουργικού συμβουλίου, δήλωσε σήμερα η υπουργός Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει την στήριξη του υπουργικού συμβουλίου, δήλωσε σήμερα η υπουργός Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον, επισημαίνοντας πως απαιτείται ανασύνταξη και επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων μετά την παραίτηση του Γουές Στρίτινγκ από τη θέση του υπουργού Υγείας.

«Προκάλεσε μεγάλη αναταραχή. Δεν πρόκειται να το κρύψω. Αλλά θεωρώ πως σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε ένα διάλειμμα, απλώς για να πάρουμε μια ανάσα και πραγματικά να επιδιώξουμε να προχωρήσουμε», είπε η Φίλιπσον σε δημοσιογράφους.

«Αυτό που μπορώ να πω ξεκάθαρα είναι ότι ο πρωθυπουργός έχει την πλήρη υποστήριξή μου, εξακολουθεί να έχει την πλήρη υποστήριξή μου, κι έχει το υπουργικό συμβούλιο στο πλευρό του», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

